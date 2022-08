cidades registram longas filas em agências da Caixa

Com o início dos pagamentos do programa Auxílio Brasil no valor de R$ 600, filas quilométricas se formaram na frente de agências da Caixa em várias cidades do país. A grande maioria das pessoas que foram presencialmente para estes locais, queriam sacar o dinheiro do benefício. Hoje, as liberações acontecem apenas para quem tem Número de Identificação Social (NIS) final 1.

Parte dos cidadãos que se dirigiram até os locais físicos da Caixa também queriam buscar o dinheiro do vale-gás nacional. Também nesta terça-feira (9), o Governo Federal iniciou os pagamentos deste programa social. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas tenham o direito de acumular os dois benefícios neste mês de agosto.

Cidades como São Paulo, Recife, Salvador e Porto Alegre registraram grandes filas desde o período da madrugada em suas maiores agências da Caixa Econômica Federal. Contudo, elas não foram as únicas. Registros de usuários em redes sociais indicam que milhares de pessoas decidiram ir até aos pontos físicos para pegar a quantia em todo o Brasil.

É importante lembrar que não é necessário ir presencialmente até uma agência da Caixa Econômica Federal para poder movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil, ou mesmo do vale-gás nacional. Nos dois casos, é possível realizar a movimentação através do sistema do Caixa Tem. Pelo app, é possível pagar contas e até fazer transferências.

Além disso, também vale lembrar que o cidadão que recebe o dinheiro do benefício não precisa correr no mesmo dia para pegar a quantia na agência. Em regra geral, ele tem 120 dias para fazer alguma movimentação. Dessa forma, ele tem um período de quatro meses completos para mexer no depósito de alguma forma.

Auxílio Brasil em agosto

Nesta terça-feira (9), o Auxílio Brasil entra em uma nova fase de sua história. De acordo com as informações oficiais, o benefício passa a ser impactado na prática pela aprovação da PEC dos Benefícios pelo Congresso Nacional.

O valor do saldo vai subir de R$ 400 para R$ 600 já a partir deste mês de agosto. Além disso, o número de usuários também sobe de um patamar de 18 milhões para 20 milhões de pessoas, um recorde para o projeto social.

Para este mês de agosto, o Governo Federal decidiu antecipar o calendário de pagamentos do programa social. Ao invés de repassar a quantia nos últimos 10 dias do mês, o Planalto decidiu fazer a liberação já na primeira quinzena. Veja abaixo:

9 de agosto: Usuários com NIS final 1

10 de agosto: Usuários com NIS final 2

11 de agosto: Usuários com NIS final 3

12 de agosto: Usuários com NIS final 4

15 de agosto: Usuários com NIS final 5

16 de agosto: Usuários com NIS final 6

17 de agosto: Usuários com NIS final 7

18 de agosto: Usuários com NIS final 8

19 de agosto: Usuários com NIS final 9

22 de agosto: Usuários com NIS final 0

Quem pode receber

Mesmo após a aprovação da PEC dos Benefícios, o fato é que as regras de entrada no Auxílio Brasil seguem basicamente as mesmas. Segue a lógica de que é necessário ter uma conta ativa e atualizada no Cadúnico para receber o depósito.

Além disso, o cidadão também precisa atentar para os limites de renda impostos. Para ter direito ao benefício, é preciso se enquadrar na situação de extrema-pobreza. Quem está em condição de pobreza também tem direito desde que resida com uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.