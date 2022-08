Cincatarina anuncia concurso público para cargos de nível médio e superior

O Consórcio Interfederativo Santa Catarina (Cincatarina) está com inscrições abertas para um novo concurso público.

Estão sendo oferecidas neste certame 22 vagas para candidatos de nível médio e superior, além de formação de cadastro reserva.

As vagas são para atuação nas cidades de Florianópolis e Fraiburgo.

As inscrições foram abertas no dia 29 de agosto, mas se estendem até o dia 27 de setembro de 2022.

Os salários oferecidos pela Cincatarina variam entre R$ 3.233,90 a R$ 6.678,08.

O último concurso realizado pelo consórcio foi em 2019.

Vagas e salários Cincatarina

O concurso do Consórcio Interfederativo Santa Catarina oferece 22 vagas para diferentes áreas.

Elas são divididas para profissionais em nível médio e superior entre os seguintes cargos:

Nível médio

Analista técnico II – 4 vagas.

Nível superior

Analista técnico III – 5 vagas;

Analista técnico IV – Advogado – 1 vaga;

Analista técnico IV – Contador – 2 vagas;

Analista técnico IV – Controlador Técnico – 1 vaga;

Técnico IV – Economista – 1 vaga;

Técnico IV – Enfermeiro – 1 vaga;

Analista técnico IV – Engenheiro Civil – 2 vagas;

Analista Técnico IV – Engenheiro Eletricista – 1 vaga;

Analista técnico IV – Engenheiro Mecânico – 1 vaga;

Analista técnico IV – Engenheiro Químico – 1 vaga;

Analista técnico IV – Farmacêutico – 1 vaga;

Analista técnico IV – Nutricionista – 1 vaga.

Os salários para os cargos variam entre R$ 3.233,90, para os cargos de nível médio, a R$ 6.678,08, para os cargos de nível superior, todos com jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Os candidatos aprovados ainda tem direito a um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.116,85 mensais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ter mais de 18 anos, brasileiro, possuir CNH de acordo com a vaga pretendida no edital estar em dia com a justiça eleitoral e militar, para os casos de profissionais do sexo masculino.

Inscrições Cincatarina

Os interessados em participar do concurso do Consórcio Interfederativo Santa Catarina devem fazer a inscrição até o dia 27 de setembro de 2022, diretamente no site do Cincatarina.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100 para os cargos de nível médio a R$ 120 para os cargos de nível superior.

Etapas concurso do Cincatarina

O concurso público do Cincatarina irá avaliar os candidatos por meio de prova objetiva de múltipla escolha, comum para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório.

A data prevista para realização da prova é dia 09 de outubro de 2022, em local ainda a ser definido e divulgado.

Os candidatos a cargos de nível superior deverão responder 40 questões nas seguintes áreas do conhecimento:

língua portuguesa;

raciocínio lógico, noções de informática;

conhecimentos específicos do cargo.

Os que forem aprovados nessa primeira etapa passarão ainda por uma prova de títulos.

Já os candidatos a uma das vagas de nível médio realizarão apenas uma prova objetiva, também com 40 questões divididas entre as seguintes áreas do conhecimento:

língua portuguesa;

raciocínio lógico, noções de informática;

conhecimentos específicos do emprego público.

O prazo de validade do concurso público da Cincatarina é de dois anos, contado da data da divulgação do resultado final da seleção.

Para maiores informações sobre o concurso público da Cincatarina clique aqui e leia o edital completo.