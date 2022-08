CLAMED tem vagas de emprego na região sul do país

A CLAMED, uma das maiores redes farmacêuticas do Brasil, tem vagas de trabalho para moradores da região sul do país. A companhia está em busca de candidatos que se identifiquem com seu modo de trabalho, que gostem de novos desafios e estejam dispostos a crescerem profissionalmente dentro do seu segmento de atuação. Continue lendo e tenha acesso a todas as funções disponíveis.

CLAMED anuncia a contratação de novos funcionários na região sul do país

Possuindo mais de quinhentas lojas espalhadas em todo o território nacional, a CLAMED é uma das principais empresas do setor farmacêutico no país. Atualmente o grupo possui diversas marcas, incluindo a Drogaria Catarinense de Manipulação, Proformula, Farmagora, Farmácia Preço Popular e Drogarias Catarinense, sendo uma referência dentro do segmento em que atua.

Todas as vagas são efetivas, e além de remuneração fixa e contratos CLT, os novos contratados contam com vantagens como: gympass, plano de saúde, plano odontológico, convênio farmácia, vale alimentação, vale refeição e vale transporte.

Acompanhe as oportunidades abertas e os locais de atuação:

Atendentes — Cascavel, Brusque, Campina Grande do Sul, Blumenau, Balneário Camboriú, Arapongas, Tubarão, Joinville, Florianópolis, Itapema, Curitiba e diversas outras;

Estoquistas — Florianópolis, Itajaí, Curitiba, Gaspar, Lages, Balneário Piçarras, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba e diversas outras;

Fiscais de Loja — Curitiba.

Como se registrar

Os interessados em ocupar uma das posições oferecidas pela companhia CLAMED, devem atentar-se aos critérios da função escolhida, além de morar em cidades onde a companhia está contratando. Para ter acesso a todas as regiões e ficha de cadastro, basta acessar o site de inscrições.

