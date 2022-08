Clube Candeias abre vagas de emprego pelo Brasil

O Clube Candeias, fundado em 1968 na cidade de Piçarras, em Santa Catarina, procura sempre inovar, rompendo as barreiras do país e alcançando o mundo inteiro. O portal do associado disponibiliza uma rede com mais de 500 mil opções de hospedagens distribuídas pelo mundo. Desta forma, a companhia está buscando NOVOS profissionais para vagas de emprego em diferentes regiões do Brasil. Veja como se candidatar.

Clube Candeias anuncia oportunidades de emprego

O Clube Candeias, empresa especializada em hospedagens, onde todos os associados contam também com um aplicativo que permite realizar reservas e acessar os serviços do clube pelo celular, divulga oportunidades de emprego pelo país. Dentre os cargos ofertados, estão:

Analista de Integração de Sistemas;

Analista de Processos;

Analista de Recursos Humanos – DP;

Assistente de Marketing com foco em Tráfego Digital;

Assistente de Patrimônio;

Assistente de Suporte ao Sistema;

Auxiliar Administrativo;

Banco de Talentos | Clube Candeias;

Copywriter;

Designer Gráfico;

Estágio em Sistemas;

Operador(a) de Teleatendimento;

Operador de Telemarketing;

Vendedor(a) Interno.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das oportunidades de emprego abertas no Clube Candeias, devem acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a vaga de interesse e cadastrar o currículo.

