CNH Digital: Veja como acessar pelo celular

A nova Carteira Digital de Trânsito foi disponibilizada recentemente para todos os condutores que possuem em sua CNH física o código QR. Agora, portar o documento ficou ainda mais prático, tendo em vista que, por meio do site e aplicativo, é possível ter acesso a todas as informações dispostas na versão impressa.

No entanto, vale ressaltar que, embora seja conveniente, permitindo o compartilhamento de informações do veículo com mais pessoas que o usem, a versão digital não tem a mesma validade que o documento impresso.

Como acessar a CNH Digital?

Todo motorista que tenha a carteira de habilitação com QR Code pode ter acesso a CNH Digital. A primeira opção é baixar o aplicativo correspondente no celular. Depois, basta fazer o login com a conta do gov.br.

Feito isso, para acessar o documento digital será preciso apontar a câmera do celular para o QR Code que está na CNH impressa. Também será necessário tirar uma foto para que o aplicativo confirme as informações no sistema.

Por fim, basta confirmar o CEP e verificar se os dados estão corretos. Após tudo isso, o aplicativo irá gerar a CNH Digital.

No que se refere o acesso a versão digital da CNH pelo site, é necessário seguir as orientações abaixo:

Acesse o site do SENATRAN – antigo Denatran; Na sequência, informe o seu CPF; Depois, digite a senha do gov.br – a mesma senha utilizada para acessar a Carteira Digital de Trânsito; Por fim, aceite todos os termos e verifique as informações.

Quais serviços estão disponíveis pela plataforma?

Bloqueios ativos para a CNH, como suspensões, cassações, etc.;

Dados de identificação do motorista, como o nome, CPF, endereço, data de nascimento, sexo, entre outros;

Detalhes das informações presentes na CNH;

Foto do condutor;

Habilitação de estrangeiro (caso seja necessário);

Histórico de CNH, contendo todas as CNHs do condutor emitidas ao longo dos anos;

PID emitida no período de validade da CNH.