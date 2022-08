CNH Industrial divulga vagas de emprego; veja os cargos

A CNH Industrial, empresa que no Brasil reúne marcas que são referências nos seus segmentos: Case IH e New Holland Agriculture (operações de máquinas agrícolas), CASE Construction Equipment e New Holland Construction (para operações de equipamentos de construção), e o Banco CNH Industrial (para serviços financeiros), anuncia NOVOS empregos pelo país. Confira como se candidatar.

CNH Industrial anuncia oportunidades de emprego

A CNH Industrial, empresa de equipamentos e serviços de classe mundial, com quatro fábricas no Brasil, localizadas em Curitiba – PR, Contagem – MG, Sorocaba e Piracicaba – SP, divulga vagas de emprego disponíveis para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação pelo país. Veja os cargos ofertados:

Analista / Especialista Controladoria – Minas Gerais;

Analista Tesouraria Pl. – Minas Gerais;

Estágio – Minas Gerais;

Mecânico Manutenção – Contagem / MG;

Coordenador de Serviços – Curitiba / PR;

Analista de Logística PCP – Curitiba / PR;

Estagiário (a) – Piracicaba / SP;

Auxiliar Publicações Técnicas – Minas Gerais;

Técnico de Testes de Campo – Colheitadeiras – Paraná;

Instrutor de Treinamento Técnico – Minas Gerais;

Analista de Suporte Técnico | Telemetria – Minas Gerais;

Analista Engenharia de Produto – Minas Gerais;

Especialista em Sinais de Correção Gnss – pelo Brasil;

Especialista em Soluções Digital – pelo Brasil;

Analista Administrativo Financeiro – Paraná;

Estagiário (a) – Piracicaba / SP;

Consultor Comercial Sr – pelo Brasil;

Consultor Comercial Sr – Curitiba / PR;

Comprador Júnior – Contagem / MG.

Veja também: GE divulga vagas de emprego em todo o país; veja os cargos

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas na CNH Industrial, os interessados precisam acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a oportunidade de interesse e anexar o currículo atualizado.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos.