Coca-Cola tem NOVAS vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante no Brasil e uma das 13 maiores do Sistema Coca-Cola no mundo, anuncia NOVAS vagas de emprego pelo país. Confira mais informações e como se candidatar.

Coca-Cola anuncia oportunidades de emprego

A Solar Coca-Cola, umas das vinte maiores companhias do Nordeste e uma das maiores empresas de bens de consumo do Brasil, abre NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para profissionais especializados em diferentes funções. Veja os cargos ofertados:

Ajudante de Entrega;

Analista Comercial I – Tell Sell;

Analista de Excelência Operacional I;

Analista de Excelência Operacional II – Qualidade;

Analista de Marketing III – Inteligência de Dados;

Analista de Planejamento Logístico I – Frota;

Analista de Recursos Humanos I – Atração e Seleção;

Assistente Administrativo – Inteligência de Mercado;

Ativador(a) de Mercado;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar Administrativo – Almoxarifado;

Auxiliar Administrativo Aprendiz;

Auxiliar Administrativo I;

Auxiliar Administrativo II;

Auxiliar de Entrega;

Auxiliar de Expedição;

Auxiliar de Manutenção – Industrial;

Auxiliar de Produção;

Auxiliar de Produção e Instalação de Comunicação Visual;

Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência – PCD;

Consultor(a) de Ativação de Mercado;

Controlador(a) de Pátio;

Coordenador(a) de Marketing – Still;

Desenvolvedor(a) de Mercado – Rota;

Especialista de Ciência de Dados;

Especialista em Mercado de Capitais;

Executivo(a) de Segmento Premium;

Executor (a) de Mercado;

Inspetor(a) de Ativos de Mercado;

Instalador(a) – Comunicação Visual;

Motorista;

Operador(a) de Empilhadeira;

Operador(a) de Execução e Vendas (Capela);

Operador(a) de Produção I;

Operador(a) de Produção II;

Promotor(a) de Vendas – Key Account;

Promotor(a) de Vendas – Rota;

Supervisor Comercial;

Técnico(a) de Manutenção Elétrica I;

Técnico(a) de Planejamento e Controle da Manutenção II (PCM);

Técnico(a) de Segurança do Trabalho I;

Vendedor(a) I;

Vendedor(a) JR – Rota.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das vagas abertas na Coca-Cola, devem acessar o site de participação, ler atentamente todos os requisitos informados pela empresa e anexar o currículo atualizado com todos os dados necessários, como por exemplo, experiências profissionais.

