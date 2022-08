Coco Bambu tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Coco Bambu é uma das referências de restaurantes do país e está divulgando vagas de emprego em diversos setores. Veja todas as orientações disponíveis para participar do processo de seleção e recrutamento.

Coco Bambu abre vagas de emprego pelo país

No momento, a empresa conta com 67 unidades pelo país. Ela marca presença em 17 estados, bem como no Distrito Federal. É um ambiente de gastronomia sofisticada, que acolhe e atende seus clientes de maneira encantadora.

A Coco Bambu está contratando profissionais em diversas áreas do restaurante. Veja os cargos e setores com oportunidades. Em seguida, acompanhe as informações sobre como se candidatar a uma das funções.

Comprador

Agente Patrimonial

Almoxarife

Analista de Implantação

Auxiliar de Garçom

Assistente Administrativo

Assistente de Eventos

Controlador de Acesso

Assistente de Manutenção

Atendente de Delivery

Auditor

Auditor de Compras

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Bar

Analista de Recursos Humanos

Auxiliar de Cozinha

Açougueiro

Assistente de RH

Auxiliar de Limpeza

Barman

Analista de Infraestrutura

Analista de Suporte Junior

Chefe de cozinha

Copeiro

Coordenador de Eventos

Assistente de Financeiro.

Como se candidatar

Para fazer parte do processo seletivo da Coco Bambu, os candidatos podem preencher as informações solicitadas diretamente no site de inscrição. São várias oportunidades com muitos benefícios. Basta seguir as orientações da página e cadastrar currículo atualizado.

