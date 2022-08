Códigos Roblox para simulador de mineração (agosto de 2022)

Códigos do simulador de mineração Roblox: Um jogo Roblox desenvolvido pela Runway Rumble Studios. É um jogo divertido e de aventura onde você vai com sua equipe com amigos ou sozinho em uma viagem de mineração para descobrir gemas raras e ficar rico.

Encontre diamantes para ficar rico, explorar e viajar para um mundo diferente, onde você coleciona animais de estimação, chapéus e muito mais coisas para fazer. Você deve estar aqui para encontrar os códigos mais recentes para o simulador de mineração. Portanto, neste post, compartilharemos com você alguns códigos de simulador de mineração que ajudarão você a obter tokens, ovos lendários, chapéus e moedas para ficar rico com muita facilidade.

Levando tudo isso em mente, preparamos uma lista de códigos de simuladores de mineração que certamente serão úteis para você no jogo. Mas antes de começar, deixe-nos saber o que é o código do simulador de mineração.

Sobre o simulador de mineração

No Miner Simulator você é basicamente um menor que cava fundo para encontrar rubis e diamantes para ficar mais rico. Seu trabalho é minerar esses minérios e trocá-los para ganhar algumas moedas e dinheiro no depósito de ouro Minecraft.

O dinheiro ganho pode ser usado para atualizar picareta e comprar espadas ou personalizar seu mineiro de acordo com sua imaginação.

Ele ganhou tanta popularidade em menos tempo após o lançamento. E tornou-se o vencedor do Builderman’s Award of Excellence 2018, Melhor Render/Thumbnail, Melhor Trailer e Estúdio do Ano.

O que são códigos de simulador de mineração?

Ao jogar o simulador de mineração, você vê na barra lateral direita uma opção para resgatar seu código. Mas a questão é quais são esses códigos e por que precisamos deles.

Os códigos do simulador de mineração são a maneira de obter gemas, diamantes, moedas e outros tipos de coisas grátis para ficar rico. E esses códigos que mencionamos abaixo aqui.

Lista de códigos de token

Esses tokens podem ser usados ​​para comprar itens como itens de eventos especiais.

200 Tokens – 200 fichas

– 200 fichas 500 milhões – 75 fichas

– 75 fichas SummerTokens – 75 fichas

– 75 fichas 4 de julho – 200 fichas

– 200 fichas 1 ano – 70 fichas

– 70 fichas Tokens de aniversário – 250 fichas

– 250 fichas MaisMaisCódigo – 70 fichas

– 70 fichas MaisMaisTokens – 70 fichas

– 70 fichas EpicTokens – 250 fichas

– 250 fichas ILoveTokens – 70 fichas

– 70 fichas # Christmas Hype – 250 fichas

– 250 fichas ImOutOfCodeIdeas2 – 70 fichas

– 70 fichas ISériamentePrecisaMaisCódigoIdeias – 70 fichas

– 70 fichas SuperGems – 50 fichas

– 50 fichas Códigos Demais – 70 fichas

– 70 fichas ImOutOfCodeIdeias – 70 fichas

– 70 fichas Trilhas – 70 fichas

– 70 fichas ai – 70 fichas

– 70 fichas Brilhante – 70 fichas

– 70 fichas Asas – 70 fichas

– 70 fichas Desafio – 70 fichas

– 70 fichas GetSlicked – 50 fichas

– 50 fichas Novas missões – 50 fichas

– 50 fichas Oof – 70 fichas

– 70 fichas HammieJammieSucksxInfinity – 20 fichas

– 20 fichas 21 de julho – 150 fichas

– 150 fichas Castelos de areia – 50 fichas

– 50 fichas sircfenner – 70 fichas

– 70 fichas NosniyIsCool – 50 fichas

– 50 fichas Hammie Jammie Não Suga – 50 fichas

– 50 fichas Hammie JammieSucksx2 – 20 fichas

– 20 fichas América – 80 fichas

Códigos de ovos lendários

Usando esses códigos de ovo lendários, você pode obter um animal de estimação aleatório e isso ajudará a melhorar sua habilidade e aumentar a quantidade de minério vendida.

Água fria

Demônio

Pato

Ovo de aniversário

ImpressionanteLendário

BaconHair

Bola de praia

Eu grande

FreeCrate2

Abóbora

Abóboras

Rainbowite

SecretEgg

JackOLantern

Leve

memes

PatrioticStars

Céus

Ovo de verão

Código SuperSecret

TooManyCodesSmh

Valquíria

Códigos de caixas de chapéus lendários

Os chapéus podem ajudá-lo a obter muitas habilidades, como mineração e muito mais. Além disso, você pode vender esses chapéus para receber uma quantidade de moedas em troca.

Doçura ou travessura

EventQuest

Ganso

AssinarPls

ainda

Halloween2019

FreeCrate

NewHats

Caixa de aniversário

Aventura

SuperCrate

Susto

Ajuda Pls

Apavorante

Limonada

Período de férias

Patriota

ILOVECODES

Bônus

Chapéu Lendário

Outros códigos de caixa

Caixa de Chapéu Ômega: Fantasmas

Fantasmas Caixa Lendária: Fofo

Fofo Caixa de skin lendária: Nível

Nível Caixa Épica: Inalcançável

Inalcançável Caixa de acessórios épicos: NovoTwitch

NovoTwitch Caixa de acessórios épicos: TrailUpdate

TrailUpdate Caixa de acessórios épicos: Não voce

Não voce Caixa de acessórios épicos: Dominus

Dominus Caixa de Chapéu Épico: Brinde

Brinde Caixa de Chapéu Épico: Baú de brinquedos

Baú de brinquedos Caixa de Pele Épica: Caixa de areia

Caixa de areia Caixa de Chapéu Raro: Gummy Bears

Gummy Bears Caixa de Chapéu Raro: Bombeado

Bombeado Caixa de trilha assustadora: Vassouras

Vassouras Caixa de trilha assustadora: Doce!

Doce! Caixa de trilha assustadora: Fantasmático

Códigos de milho doce

30 Milho Doce: ScarySkeltons

ScarySkeltons 30 Milho Doce: Assustador

Assustador 30 Milho Doce: Caça-feitiço

Caça-feitiço 30 Milho Doce: Spoopy

Spoopy 40 Milho Doce: dia das Bruxas

dia das Bruxas 60 Milho Doce: Skelly

Skelly 60 Milho Doce: Esqueletos

Esqueletos 60 Milho Doce: Este é o dia das bruxas

Códigos de moedas

Esses códigos de moedas podem ser usados ​​para atualizar seu espaço de armazenamento e picareta.

10.000 moedas: Dinheiro

Dinheiro 10.000 moedas: Pão

Pão 5.000 moedas: Areia

Areia 5.000 moedas: Dinossauro

Dinossauro 5.000 moedas: Negociações

Negociações 2.500 moedas: Jujuba

Jujuba 2.000 moedas: Carvão

Carvão 2.000 moedas: Doce

Como resgatar códigos do simulador de minerador?

Resgatar códigos de simuladores menores é uma tarefa muito fácil e tentaremos contar tudo aqui passo a passo.

Primeiro, abra o Roblox e depois lançar o jogo de simulador menor, Agora você verá um botão do Twitter no canto inferior direito da tela. Clique nele e insira os códigos que mencionamos aqui na caixa.

Códigos menores do simulador não estão funcionando?

Às vezes, pode acontecer que os códigos que mencionamos aqui não funcionem devido à data de validade e você o visitou e o usou um pouco tarde. Portanto, você não precisa se preocupar, pois tentaremos atualizá-lo a cada novo código que encontrarmos para o simulador Miner.

Empacotando

Então, neste artigo, compartilhamos com você algumas Códigos Roblox para simulador de mineração (2022) e esperamos que você goste deles. Por fim, gostaria de dizer que as moedas ajudam você a atualizar seus itens no jogo e a fazer seu progresso mais rápido também, para isso torna-se importante resgatar códigos e ganhar moedas grátis. Espero que gostem do artigo, continuem visitando para as últimas atualizações, Cheers!