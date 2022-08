Como antecipar o pagamento de compras parceladas pelo app do Nubank?

Por meio do aplicativo do Nubank os clientes conseguem ter acesso a vários recursos disponibilizados pela fintech, inclusive os que dizem respeito ao cartão de crédito. O usuário que deseja liberar o limite do cartão pode antecipar o pagamento de compras parceladas.

Por meio do aplicativo do Nubank os clientes conseguem ter acesso a vários recursos disponibilizados pela fintech, inclusive os que dizem respeito ao cartão de crédito. O usuário que deseja liberar o limite do cartão pode antecipar o pagamento de compras parceladas. Veja abaixo como fazer esse e outros procedimentos. Como antecipar o pagamento de compras parceladas? O adiantamento da parcela pode ser feito da seguinte forma: Acesse o aplicativo do Nubank; Acesse a área de “Cartão de Crédito” e verifique as próximas parcelas; Selecione as parcelas que deseja antecipar; Clique em “Antecipar Parcela”; Confira o desconto e siga o procedimento; Feito isso, as parcelas antecipadas serão automaticamente direcionadas à sua fatura atual, podendo ser paga a qualquer momento. Como é o parcelar o pagamento de uma compra? Veja o passo a passo a seguir: Na página inicial no aplicativo do Nubank, clique em “Cartão de crédito”; Clique em “Parcelar Compras”; Selecione a compra e indique quantas vezes será parcelada; Clique em “Ver resumo”; Confira os prazos e as condições de pagamento; Clique em continuar e finalize em “Confirmar”. Além da antecipação da parcela, o Nubank também permite que o cliente pague antecipadamente a fatura do seu cartão de crédito. Como antecipar o pagamento da fatura do cartão? Abaixo, veja como liberar o limite do seu cartão: Via boleto Abra o aplicativo do Nubank; No menu, vá em “Cartão de Crédito”; Toque sobre a fatura que você quer pagar; Selecione a opção “Pagar fatura”, que tem um símbolo de código de barras; Ajuste o valor do pagamento; Por fim, copie o código de barras ou envie o boleto (PDF) por e-mail, para ser pago em um estabelecimento. Via saldo da conta Abra o aplicativo do Nubank; Selecione a opção “Conta”, que mostra o valor do seu saldo; Toque em “Pagar”; Clique em “Pagar fatura do cartão”; Ajuste para o valor que você quer pagar; Por fim, toque em “Continuar” para confirmar a operação. Veja o que é sucesso na Internet: