Como colocar duas fotos lado a lado no Android/iPhone

Baixe e instale o aplicativo Layout no seu dispositivo. Você pode baixar o aplicativo na Play Store (se você tiver um dispositivo Android) ou na App Store (se você tiver um dispositivo iOS).

Agora abra o aplicativo no seu dispositivo.

Agora, adicione fotos ao layout que você escolheu. Ajuste as fotos com as ferramentas fornecidas. Você pode espelhá-los, girá-los e até adicionar uma borda.