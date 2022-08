Se você curte decoração, já deve saber que decorar ambientes é um ponto de grande importância no lar. Porque além de traduzir a sua essência e personalidade, produz uma sensação de conforto e requinte para a casa.

As mesas de canto estão entre os móveis mais populares para decorar. Todavia, muitas pessoas têm dúvidas de como combinar mesa de centro na decoração do ambiente, de modo que se mantenha a harmonia no local. Você aprenderá agora como harmonizá-la com o cômodo escolhido,

Como combinar mesa de centro com a minha decoração?

Ao pensar em como combinar mesa de centro, você deve se atentar ao estilo de decoração da sua casa. Uma vez que existe grande variedade de estilos quando o assunto é decoração de ambientes. Portanto, onde todos traduzem uma essência diferente. Então, conheça abaixo alguns estilos e saiba qual combina mais com você.

Estilos de decoração de interiores

Estilo Minimalista: como o nome já traduz, esse estilo procura utilizar o mínimo de informações possíveis no ambiente. Sendo assim, há predominância de utilizar móveis simples, sem muitos detalhes, nem objetos, além de cores claras e neutras. Nesse estilo, menos é mais.

Estilo Rústico: também conhecido como Colonial, quem faz uso desse estilo de decoração procura evocar a estética das casas campestres, onde a madeira é um material quase obrigatório. Além do extenso uso desse material, é interessante que os móveis sejam produzidos artesanalmente. Aqui, predominam as cores neutras e tons de marrom e verde.

Estilo Industrial: pode-se considerar um estilo urbano. Dentre suas principais características é possível citar o uso de metal juntamente com madeira. Outra característica é ter tijolos e encanamentos a mostra. Assim como, ver paredes texturizadas, e muitas vezes até sem pintura. Cores neutras e escuras são bem comuns nesse estilo.

Estilo retrô: se trata de um estilo que remete ao utilizado nas décadas de 30, 40, 50 e 60. Então, os elementos devem ser antigos. Além disso, costumam fazer uso de cores vibrantes e fortes.

Fique ligado, pois no próximo tópico, você vai conhecer alguns modelos e aprenderá a como combinar mesa de centro na decoração do ambiente.

Tipos de mesa de centro para decoração do ambiente

Já que você conhece um pouco dos estilos mais comuns de decoração, você verá alguns modelos de mesa de centro para utilizar na sua casa. Além disso, irá aprender como combinar mesa de centro escolhida com a sua decoração.

Mesa de centro com espelhos: é uma boa pedida quando se trata de ambientes pequenos. Uma vez que a utilização de espelhos passa a sensação de amplitude.

Mesa de centro de madeira: uma ótima opção na situação onde o estilo escolhido é colonial. Pois, pode ser de madeira maciça e fabricação artesanal. Desse modo evoca um sentimento campestre e rústico ao ambiente.

Mesa de centro vintage: é comum encontrá-las com pés palito estilo retrô ou com ornamentos que lembram as décadas de 30 a 60. Como o nome já traduz, passa um ar de antiguidade, mas com um toque de conforto e nostalgia.

Mesa de centro de pallet: se você é daqueles que gostam de artesanato e reutilização, as mesa de centro de pallet são uma boa oportunidade de reciclar materiais que poderiam ir para o lixo. Além disso, pode ser estilizada do modo que você preferir. Ademais, já existem modelos de mesa de centro de pallet que são vendidos prontos.

Encontrou a mesa de centro perfeita para você? Então, aprenda agora a como combinar mesa de centro na decoração do ambiente.

Confira essas dicas de como combinar mesa de centro na decoração do ambiente

Para saber como combinar este modelo com a decoração, você precisa levar em fala que ela deve combinar em aspecto de material, cores e estilo com os demais móveis do ambiente e itens do ambiente.

Então, imagine uma mesa de centro de pallet em meio a um ambiente cuja decoração predominante é colonial. Não combinou, não é?

Agora pense em um ambiente cuja paleta de cores predominam tons de azul e branco e há uma mesa de centro vermelha. Novamente, não há muita harmonia.

Em suma, não há segredo para uma boa decoração, e sim apenas a junção de elementos semelhantes e cores que conversam entre si.

De modo geral, encontre o que funciona melhor para você. Agora que você aprendeu a como combinar este estilo de mesa na decoração do ambiente, coloque em prática no seu projeto de decoração. Enfim, arrase na sua casa.