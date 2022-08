Como confiar em um aplicativo no iPhone 2022

Você já deve ter ouvido falar que não é possível instalar aplicativos em iPhones de fora da App Store. Um iPhone não permite que você instale um aplicativo de fora da App Store imediatamente, mas isso não significa que você não possa fazê-lo. Às vezes, você pode precisar instalar aplicativos corporativos que não estão disponíveis na App Store. Os aplicativos empresariais incluem aplicativos da sua escola e organização. Se você deseja instalar um aplicativo corporativo no seu iPhone, precisará confiar em um aplicativo no seu iPhone para instalá-lo.

Quando se trata de telefones Android, você pode facilmente baixar e instalar aplicativos de terceiros e usá-los, e é um processo sem complicações. Mas o mesmo pode ser dito para o iPhone. Você terá que passar pelo processo completo para confiar em um aplicativo no seu iPhone para usar o aplicativo.

Como confiar em um aplicativo no iPhone “Desenvolvedor não confiável”

Se você não sabe como confiar em um aplicativo no iPhone, não precisa se preocupar com isso, pois isso não o impedirá de instalar aplicativos de terceiros no iPhone. Aqui neste artigo, discutiremos como você pode confiar em um aplicativo no iPhone.

Confiando em um aplicativo no iPhone

Em primeiro lugar, você terá que baixar e instalar o aplicativo que deseja usar no seu iPhone. Embora você possa instalar o aplicativo no seu iPhone, você não pode usá-lo no seu dispositivo. Para usar o aplicativo, você terá que confiar nele. Discutiremos adiante como você pode confiar em um aplicativo no iPhone. No entanto, antes de continuar confiando no aplicativo no seu iPhone, você precisará garantir que tenha uma conexão ativa com a Internet. Você não pode confiar em um aplicativo se o seu telefone não tiver uma conexão ativa com a Internet, portanto, certifique-se de tê-lo antes de continuar.

Para confiar em um aplicativo no iPhone, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Definições aplicativo no seu iPhone.

No Definições aplicativo, role para baixo para encontrar o Em geral seção. Toque nele para abrir o Em geral seção.

Aqui toque no Perfis/ Gerenciamento de Perfis e Dispositivos/ Gerenciamento de Dispositivos seção. A opção pode variar dependendo da versão do iOS que você está usando no seu telefone. No entanto, você só verá Gerenciamento de perfis e dispositivos opção se seu empregador gerenciar remotamente seu dispositivo, caso contrário você não verá essa opção.

Aqui você verá o Aplicativo empresarial seção. Toque no nome do seu perfil sob o Aplicativo empresarial seção.

Aqui, toque em Confiar [Developer Name]. Você será solicitado a confirmar a confiança no aplicativo.

Toque em Verificar aplicativo confiar no aplicativo no iPhone.

Perguntas frequentes Por que preciso confiar em um aplicativo no iPhone? O iOS não permite o uso de um aplicativo no seu dispositivo se não for da App Store, a menos que você confie nele. Você pode ter que confiar em determinados aplicativos, como aplicativos de empresas. Esses aplicativos não estão disponíveis na App Store e executá-los sem dar permissão de confiança em seu dispositivo iOS não será possível. Como permitir que o iPhone confie em um aplicativo? Discutimos o processo de confiar em um aplicativo no iPhone. Você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo para confiar em um aplicativo no iPhone.

Conclusão

Esse é o processo completo para confiar em um aplicativo no iPhone. Você terá que confiar manualmente no aplicativo para poder usá-lo no seu iPhone. Se você não confiar no aplicativo no iPhone que não instalou na App Store, não poderá usá-lo.