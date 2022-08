Como corrigir erro de acesso negado no site GameStop 2022

A GameStop é uma das mais conhecidas varejistas de videogames online. Os usuários podem comprar e jogar jogos neste site. No entanto, ao visitar o site, muitos usuários relataram enfrentar o ‘Acesso negado’ erro. Devido a esse erro, os usuários não conseguem acessar o site. Esse problema geralmente é enfrentado por usuários do Chrome, Firefox, Safari e Microsoft Edge.

Os motivos comuns por trás desse problema incluem dados de cache corrompidos, restrições de ISP, IP na lista negra e vários outros.

Corrigir erro de acesso negado no site GameStop 2022

Este artigo irá guiá-lo com várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o erro ‘Acesso negado’ ao visitar o site da GameStop.

Solução de problemas básicos

Antes de prosseguir com os métodos reais de solução de problemas, você deve tentar algumas etapas básicas de solução de problemas fornecidas abaixo-

Ative a VPN. Se o ISP bloquear o site, é provável que você enfrente esse erro. Se for esse o caso, você deve tentar se conectar a uma VPN e verificar se ainda encontra o problema.

Conecte seu dispositivo a alguma outra rede. Muitas vezes, o problema pode estar em uma rede específica, então você pode tentar se conectar a outra rede e verificar se ainda enfrenta o problema ou não.

Tente visitar o site no modo de navegação anônima. Muitas vezes, as extensões ou os cookies do seu navegador podem interromper o site e você não poderá visitá-lo. Se for esse o caso, tente abrir o site no modo de navegação anônima/privada.

Limpar cache e cookies do navegador

Se você está enfrentando esse problema, tente limpar o cache do navegador. Discutimos o processo passo a passo completo para limpar o cache no Chrome abaixo. Observe que o processo para limpar o cache em outros navegadores será quase semelhante.

Abra o navegador Chrome e clique nas três elipses no canto superior direito.

Agora, clique Mais ferramentas no menu que se abre e, em seguida, clique em Limpar dados de navegação.

Aqui, dirija-se ao Avançado aba. Selecionar Período Como Tempo todo.

Agora, marque a caixa de seleção para Cookies e outros dados do site e Imagens e arquivos em cache.

Feito isso, clique em Apagar os dados.

Agora reinicie o Chrome e verifique se o problema foi corrigido ou não.

Redefinir configurações do navegador

A próxima coisa que você pode tentar fazer é redefinir as configurações do navegador. Para redefinir as configurações do navegador, siga as etapas abaixo-

Clique no ícone do menu no canto superior direito e, em seguida, clique em Definições.

Aqui, procure o Redefinir as configurações opção.

Continue redefinindo as configurações do navegador e reinicie-o. Uma vez feito, você não deve mais enfrentar o problema.

Reinstale o navegador

Se você ainda enfrentar o problema, tente reinstalar o navegador. Em primeiro lugar, remova o navegador do seu dispositivo. Agora, baixe o navegador do site oficial e instale-o no seu dispositivo. Uma vez feito, configure seu navegador e verifique se você ainda enfrenta o problema.

Usar outro navegador

Outra coisa que você deve tentar fazer é usar outro navegador. Se você estiver enfrentando esse problema com o Chrome ou Firefox, tente usar outro navegador como o Brave ou qualquer outro navegador de sua preferência. Alterne seu navegador para acessar as configurações e verifique se o problema é encontrado em outro navegador ou não.

Alterar configurações de DNS

Se você ainda enfrentar o problema, tente alterar as configurações de DNS. Para isso, siga os passos abaixo-

Abrir Menu Iniciar pressionando o janelas tecla do seu teclado.

Agora, procure o Centro de rede e compartilhamento e abri-lo.

Aqui, na barra lateral esquerda, clique em Altere as configurações do adaptador.

Agora, clique com o botão direito do mouse na rede à qual você está conectado e clique em Propriedades.

Aqui, clique duas vezes em Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4).

Agora, selecione a opção de Use os seguintes endereços de servidor DNS.

Colocou o Servidor DNS preferencial Como 1.1.1.1 e Servidor DNS alternativo Como 1.0.0.1 .

Clique em OK . Agora no Propriedades janela, clique em Aplicar e depois OK.

Agora, reinicie o seu PC e verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Conclusão

É assim que você pode corrigir o erro ‘Acesso negado’ ao visitar o site da GameStop. Se você estiver recebendo esse erro ao visitar o site da GameStop, siga as etapas deste artigo para corrigir o problema.

Perguntas frequentes

Por que enfrento o erro ‘Acesso negado’ ao visitar o site da GameStop?

Você pode encontrar esse erro devido a um cache corrompido, configurações inadequadas e outros motivos.

Como faço para corrigir o erro de acesso negado?

Discutimos algumas etapas de solução de problemas para corrigir o erro Acesso negado. Você pode seguir as etapas fornecidas neste artigo e poderá corrigir o problema.

A alteração do navegador corrigirá o erro de acesso negado?

Sim, alterar seu navegador provavelmente corrigirá o erro Acesso negado. Se você estiver enfrentando esse problema devido ao navegador, alterar o navegador provavelmente ajudará a corrigir o problema.

