Como corrigir informações de revogação do certificado de segurança para este erro de site

Uma revogação antecipada de um certificado TLS/SSL prejudica a validade do certificado. O certificado deve ser revogado imediatamente se tiver sido comprometido. As Listas de Revogação de Certificados (CRLs) são usadas como uma forma de controlar os certificados revogados. Em alguns casos, no entanto, os usuários estão recebendo o as informações de revogação do certificado de segurança para este site não estão disponíveis erro ao visitar sites seguros como um alerta de segurança.

A razão por trás desse erro é que não há certificado de segurança disponível, ou ele foi revogado ou está listado em uma lista de revogação de certificação (CRL). Portanto, existe alguma correção para as informações de revogação do certificado de segurança deste site que não está disponível para emissão? Vamos conferir as correções:

O que é um Certificado de Segurança?

O processo de emissão de um certificado funciona como um documento físico. O navegador de um usuário e o site que ele está visitando são confiáveis ​​devido a isso. Para determinar se um certificado atual ainda pode ser confiável, é usada uma Lista de Revogação de Certificados (CRL).

A lista CRL indica que o certificado do site que você está tentando acessar foi revogado e não é mais confiável. Há uma variedade de razões e causas para isso, como a chave pública do certificado, a senha comprometida, uma tentativa de invasão interna ou o fechamento do site.

Portanto, se você deseja se livrar das informações de revogação do certificado de segurança para este erro de site não está disponível, certifique-se de executar as correções que mencionamos mais adiante neste guia.

Como corrigir as informações de revogação do certificado de segurança para este site não estão disponíveis

A correção das informações de revogação do certificado de segurança para este site não está disponível não é um grande problema. Você pode corrigir esse erro irritante apenas seguindo os métodos que discutimos abaixo neste guia. Então, vamos dar uma olhada nessas correções:

Eu acho que esta é uma das causas potenciais mais prováveis ​​​​por trás desse problema. Isso porque notamos que, em muitos casos, a data e hora erradas surgem como a causa mais comum desses erros.

Um certificado de segurança válido desse tipo é tratado da mesma forma que um certificado colocado na lista de revogação. Portanto, esse erro de revogação pode ser facilmente corrigido alterando a data e a hora do seu sistema. Mas, caso você não saiba como alterar a data e a hora no seu PC com Windows, certifique-se de executar estas etapas:

Inicialmente, você deve clicar com o botão direito do mouse na data e hora localizada no canto inferior direito da tela e selecionar ajustar data e hora . Em seguida, localize o Definir data e hora manualmente opção e toque no botão Mudar botão. É isso. Agora, você pode simplesmente alterar a data e a hora e clicar no botão Mudar botão.

Agora você deve tentar acessar esse site específico no qual está obtendo as informações de revogação da mensagem, pois o certificado de segurança do site não está disponível. No entanto, muito provavelmente, esse problema pode ser resolvido agora.

Correção 2: desinstale possíveis conflitos de aplicativos

Então, você alterou a data e a hora do seu sistema, mas ainda obteve o mesmo problema? Bem, não se preocupe! Há chances de você ter um antivírus de terceiros que entre em conflito com seu navegador e resulte na informação de revogação do certificado de segurança para este site não disponível mensagem de erro ao tentar acessar qualquer site. Portanto, é melhor remover o software do seu PC. Portanto, caso você não saiba como remover esse antivírus de terceiros do seu PC, execute estas etapas:

Em primeiro lugar, pressione o botão Win + I simultaneamente para invocar as configurações do Windows. Depois, vá para o Aplicativos seção. Agora, toque em Aplicativos e recursos . Depois disso, selecione o aplicativo e toque no botão três pontos verticais botões. Por fim, acerte o Desinstalar botão.

É isso. Agora, você só precisa esperar algum tempo até que o processo seja concluído. Feito isso, tente acessar o site e verifique se o erro de certificação aparece mais ou não.

Uma versão desatualizada do Java também pode ser responsável pelo erro “informação de revogação do certificado de segurança para este site não está disponível”. Isso ocorre porque o site onde o certificado está armazenado pode não ser acessível por algumas versões mais antigas do Java.

Nessa situação, atualizar o Java seria a melhor solução. Enquanto isso, baixe o instalador Java visitando o site oficial de Java e clicando em Free Java Download. Em seguida, instale a versão mais recente do Java usando o instalador de acordo com as instruções na tela.

Você precisará reinicializar manualmente seu sistema assim que a instalação estiver concluída, se a janela de instalação não solicitar.

Correção 4: desativando a verificação de revogação de certificado do servidor

Agora que você já tentou de tudo, mas nada te ajuda, você deve tentar este método, pois isso certamente o ajudará a sair dessa situação. Portanto, para garantir que a mensagem de erro as informações de revogação do certificado de segurança para este site não estão disponíveis for corrigido, você deve executar as etapas mencionadas abaixo:

Inicialmente, pressione o botão Vitória+R botão simultaneamente para invocar a caixa Executar. Depois disso, procure inetcpl.cpl . Isso abrirá a página Configurações da Internet. Agora, toque no Avançado aba. Em seguida, localize o Segurança opção, selecione a Verifique a revogação do certificado do editor opção e aperte OK

Depois de executar todos os passos, verifique se a mensagem de erro ainda aparece quando você tenta acessar a página da web ou não.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo sobre como corrigir o as informações de revogação do certificado de segurança para este site não estão disponíveis erro. Esperamos que as correções mencionadas acima funcionem para você.

