Como corrigir não é possível registrar no Plenty of Fish 2022 (Login POF)

Você ouve sobre Muito peixe? É verdade que, em alguns momentos de nossa vida, muitas vezes procuramos aplicativos de namoro. Bem, nessa categoria, Plenty of Fish oferece aos solteiros que encontrem a felicidade em sua vida com a POF. No entanto, esta plataforma inclui quebra-gelos exclusivos para criar conversas envolventes para que os solteiros possam se encontrar.

As chances de você iniciar uma conversa são 2,7 vezes maiores no POF nas primeiras 24 horas. Ao contrário de outros sites de namoro, POF não tolera violações de suas regras. Consequentemente, alguns usuários têm dificuldade em criar contas. A POF também bane contas se violarem seus termos e condições.

No entanto, recentemente muitos usuários começaram a relatar que não consigo me registrar no Plenty of Fish mesmo que não infrinja nenhuma regra. Felizmente, se você estiver enfrentando esse problema, temos algumas correções. Então, se você quer saber como consertar não consigo registrar o Plenty of Fish problema, leia este guia até o final.

Por que não consigo me cadastrar no POF? Entrar no POF

Existem vários motivos pelos quais você não pode se registrar no POF, mas os que acreditamos estar causando esse problema são mencionados a seguir:

Um número de celular válido não é inserido quando você é solicitado a inserir um código SMS para verificar sua conta. Seu navegador da web não suporta cookies. Existe a possibilidade de você ter inserido um endereço de e-mail ou nome de usuário incorreto. O Plenty of Fish não aceita o nome de usuário escolhido, pois está em uso ou não está disponível. Uma conta anterior já foi criada com o endereço de e-mail que você digitou. A caixa na parte inferior da página, onde você deve concordar com os termos de serviço, não está marcada. A ficha de inscrição não foi totalmente preenchida. Você não consegue se registrar por meio de POF a partir do endereço IP que está usando. Se você estiver ausente no momento, tente novamente quando retornar.

Como corrigir não é possível registrar em muitos peixes

É muito comum receber esse tipo de erro ao tentar fazer login no Plenty of Fish. Mas, nada para se preocupar, pois neste guia, explicamos algumas das melhores correções que ajudarão você a resolver se você não puder se registrar no Plenty of Fish. Então, vamos conferir essas correções:

Correção 1: faça upload de imagens adequadas

Em Plenty Of Fish, você obtém esse recurso muito legal. Você não será considerado para POF se não enviar uma imagem sua ou talvez uma foto aleatória de seus hobbies ou animais de estimação.

Uma conta legítima com POF deve ter esse recurso para garantir que não tenha sido criada por outra pessoa. Não há restrição para você poder enviar fotos relacionadas aos seus hobbies ou interesses no Plenty of Fish.

No entanto, você deve enviar imagens suficientes de si mesmo para provar que você é o único nas fotos. O registro não é possível se você não cumprir esses requisitos, e sua conta será temporariamente banida se você não cumprir. Então, carregue sua foto de perfil se você quiser resolver não pode se registrar no problema Plenty of Fish.

Correção 2: use um endereço de e-mail válido

Endereços de e-mail inválidos são um motivo comum de falha. A maioria dos aplicativos hoje em dia exige que façamos login ou criemos uma conta usando nosso endereço de e-mail. Não é diferente com Plenty of Fish.

Acontece, no entanto, que às vezes nossos e-mails são inválidos (não intencionalmente) ou que o POF detecta o e-mail errado como inválido, mesmo se inserirmos o correto. Embora seja uma ocorrência rara, há momentos em que esse problema pode surgir.

Você deve usar um endereço de e-mail diferente ao se registrar, se for o caso. Você deve sempre verificar o endereço de e-mail que usa antes de inseri-lo no POF.com ou iniciar o processo de registro.

Se o seu endereço de e-mail for inválido, você não poderá criar uma conta porque a conta deve ser verificada com esse endereço de e-mail. Portanto, certifique-se de usar um endereço de e-mail funcional para resolver o problema de não poder se registrar no Plenty of Fish.

Correção 3: não deve ser menor de idade

Os candidatos ao Plenty of Fish devem ter 18 anos ou mais para serem elegíveis para abrir uma conta. Usuários menores de idade não poderão se registrar nos serviços da POF se forem identificados como menores de idade.

Para garantir que você não ofenda suas diretrizes, certifique-se de inserir a idade correta. Existem regras rígidas que se aplicam a esta plataforma de namoro. Você não pode se inscrever se for menor de idade.

Se você estiver interessado em POF.com, certifique-se de inserir uma data de nascimento qualificada. Além disso, recomendamos que você não se registre na POF se for menor de 18 anos. Isso ocorre porque é um site apenas para adultos.

Correção 4: sem perfis em branco/uma palavra

Para encontrar as melhores correspondências, o Plenty of Fish quer que seus usuários se expressem o máximo possível e mantenham sua plataforma limpa e segura. Ao preencher o resumo do seu perfil, há um limite mínimo de palavras para se descrever.

Pode não permitir que você se registre se você não atingir a contagem mínima de palavras para escrever alguma declaração aleatória de uma palavra em resumo ou apenas deixá-la em branco. Para obter sucesso na POF, você deve se apresentar adequadamente e mencionar seus interesses e qual é o objetivo de estar lá.

Portanto, inclua as informações básicas para que a POF possa reconhecer sua conta como legítima e ajudá-lo a encontrar a pessoa certa. Sempre que um usuário deixa a descrição do perfil em branco ou adiciona uma ou duas palavras, a POF o considera desinteressado em namoro online, e é por isso que você não pode se registrar no Plenty of Fish.

Correção 5: certifique-se de não ser banido

Você pode não conseguir se registrar no POF novamente se tiver uma conta no POF que foi banida por violar suas diretrizes. A razão é que a POF pode banir você temporária ou permanentemente de acordo com a gravidade de sua violação.

Você não pode criar outra conta se for banido permanentemente, independentemente de tentar com um número de telefone ou endereço de e-mail diferente. Como o Plenty of Fish sinaliza seu endereço IP, sua conexão será bloqueada.

Ao fazer isso, a comunidade POF poderá evitar spam e ficar insegura. O uso de uma VPN permitirá que você altere seu IP real e registre-se novamente no POF.

Resumo | Não é possível se registrar no POF Entrar

Então, é assim que você pode corrigir isso se você não puder se registrar no site de namoro Plenty of Fish (POF Sign In). Enquanto isso, aconselhamos que, antes de criar uma nova conta na POF, certifique-se de ler suas diretrizes e trabalhar de acordo com elas; caso contrário, você continuará a ter esse problema. Portanto, esperamos que você ache este guia útil. Mas, caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

