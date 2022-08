Quase todos os usuários de iOS e Android fazem capturas de tela em seus dispositivos. É uma coisa comum feita por todos. Para muitos propósitos, tiramos capturas de tela, como se você não puder baixar ou não quiser baixar nenhuma imagem, faça uma captura de tela e salve-a no seu dispositivo. Neste tutorial, discutiremos como corrigir não é possível tirar a captura de tela devido a um erro de política de segurança.

Da mesma forma, há muitas razões para fazer capturas de tela no telefone. Às vezes, você recebe um erro ao fazer capturas de tela. Ele mostra, não é possível tirar uma captura de tela devido à política de segurança. Muitos deles recebem esse erro quando você faz uma captura de tela. Então, qual é a solução para este problema? Confira este artigo e a correção não pode fazer capturas de tela devido à política de segurança.

Você não tem permissão para fazer capturas de tela devido à política de segurança de alguns dos aplicativos. A maioria dos smartphones tem a mesma política, pois possuem o mesmo sistema operacional. Até mesmo o dispositivo Apple tem a mesma política de segurança no dispositivo iOS. Se você não tiver permissão para fazer capturas de tela, existem alguns truques disponíveis, que permitirão que você faça capturas de tela.

No entanto, não é fácil tirar screenshots do aplicativo, que mostra “Não é possível tirar a captura de tela devido à política de segurança.” Mas temos algumas dicas e truques que ajudarão você a fazer capturas de tela desses aplicativos de privacidade.

LEIA MAIS: Como corrigir erro de protocolo de rede no Mozilla Firefox

Como corrigir não é possível tirar a captura de tela devido a um erro de política de segurança?

Se você instalar um aplicativo relacionado ao trabalho, use o caminho fornecido no Android 9 para desinstalar o aplicativo. Vamos para Configurações> Aplicativos e notificações> ver todos os aplicativos> selecione o aplicativo e desinstale-o.

selecione o aplicativo e desinstale-o. Se você estiver usando o modo de navegação anônima do Chrome, precisará desativá-lo antes de fazer uma captura de tela. Siga as etapas e desative-o.

Abra o chrome e clique no ícone TABS, que está no canto superior direito.

Ele mostrará o número de guias que você abriu Agora, clique no X no canto superior direito de cada guia do modo de navegação anônima e feche-as.

Agora, abra a nova guia no modo chrome regular e tire uma captura de tela de lá.

Confira os motivos que estão causando o erro.

Razões que causam o erro

Razão nº 1 – Política definida no telefone

Se seu dispositivo for fornecido a você por sua escola ou empresa, eles podem ter forçado as políticas a parar de fazer capturas de tela. A política também pode ser ativada se você tiver seu próprio telefone, mas tiver adicionado uma conta corporativa.

Para remover a política, você precisa falar com o departamento de TI ou remover a conta da empresa.

Vá para Configurações e, em seguida, Contas e escolha a conta a ser removida.

Motivo nº 2 – Política definida no aplicativo

Poucos aplicativos têm uma política que impede o seu de fazer uma captura de tela. Aplicativos como aplicativos financeiros, como investimentos, bancos, desativaram a política de segurança para fazer capturas de tela. No entanto, ele possui um código de malware que é executado em segundo plano no seu dispositivo e, em seguida, envia uma cópia da sua tela para o hacker.

Ter uma conta de mídia social é útil, mas exige muito das informações pessoais do seu dispositivo. Todos eles não querem mostrar essa informação e alguns querem ocultá-la por motivos de segurança. Mas, se alguém quiser enviar suas informações para alguém, será difícil para essa pessoa, pois o recurso não pode fazer capturas de tela devido à política de segurança mostrada.

LEIA MAIS: Como corrigir o código de erro 301 do Hulu (6 métodos para corrigir!)

Gravar tela e capturar

Eu estava gravando um vídeo da sua tela de um aplicativo de gravador de tela. Muitos aplicativos estão disponíveis na google play store para gravação de telas.

Fazer um vídeo da sua tela não permitirá que você veja as imagens de um aplicativo seguro o tempo todo. Ele deixa a tela em branco quando você acessa o aplicativo. Antes que a tela fique em branco, você verá as imagens do aplicativo. Portanto, execute o aplicativo em segundo plano e vá para o local onde deseja fazer uma captura de tela. Grave o vídeo e continue pausando durante a reprodução. Espero que você obtenha a parte da captura de tela desejada. Agora você pode capturá-lo a partir do vídeo.

Se o problema de tirar uma captura de tela não for resolvido, experimente outro método para fazer uma captura de tela. Os métodos normais são pressionar o botão de bloqueio e volume no dispositivo, o segundo é usar a função de furto e o terceiro é usar o Google Assistant.

Pode haver outro motivo para o erro ocorrer. O armazenamento pode estar em uso ou, devido ao espaço de armazenamento limitado, não é possível fazer uma captura de tela. Então, tente reiniciar o seu dispositivo. Para reiniciar sua máquina, desligue-a como costumamos fazer e ligue-a novamente. Se isso também não funcionar, limpe seu histórico de cache.

Por fim, você pode usar esta etapa se nada mais funcionar. Você pode redefinir seu dispositivo de fábrica.

Se você estiver usando o Android 9, vá para Configurações> Sistema> Avançado> opção Redefinir. Clique em apagar todos os dados e clique em redefinir telefone. Ele solicitará que você confirme para redefinir seu telefone. Clique em Apagar tudo.

No Android 7 ou 8, vá para Configuração> depois Sobre o dispositivo ou Gerenciamento geral> Redefinir> Redefinição de dados de fábrica. Siga as instruções dadas na tela.

NOTA: Fazer uma redefinição de fábrica apagará todos os seus dados. Então, se você quiser, pode fazer um backup de contatos, imagens, vídeos e outros arquivos.

Espero que um dos métodos fornecidos acima o ajude a resolver o erro “Não é possível tirar a captura de tela devido à política de segurança”.

Leia também: Como tirar uma captura de tela no laptop HP

Palavras finais:

Tentamos o melhor para obter a solução para o erro “Não é possível tirar a captura de tela devido à política de segurança”. Experimente as formas indicadas e resolva o erro. Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Fique atento a nós para mais e as últimas atualizações. Também fornecemos as etapas envolvidas em cada um dos métodos. Você pode começar com o primeiro método e continuar executando os métodos a seguir até que a correção não seja possível fazer uma captura de tela devido à política de segurança. Se você tiver alguma dúvida sobre este tópico, informe-nos na seção de comentários abaixo.