Como corrigir o canal de IPTV da Sportz TV que não funciona 2022

Após o encerramento do Xtream Codes, a Sportz TV teve que migrar para uma nova plataforma. No entanto, isso afetou vários usuários em todo o mundo. Muitos relataram que o canal IPTV da Sportz TV não está funcionando corretamente. Os usuários relataram que não conseguem transmitir o canal.

Muitos usuários em todo o mundo estão enfrentando esse problema e, se você o estiver enfrentando, saiba que não está sozinho. Se você não pode transmitir Canal de IPTV Sportz TV, este artigo irá ajudá-lo com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir o canal IPTV da Sportz TV que não está funcionando.

Corrigir o canal de IPTV da Sportz TV não funcionando 2022

Se você estiver enfrentando esse problema, poderá corrigi-lo redefinindo o aplicativo e atualizando o DNS. Discutimos o guia passo a passo completo para ajudá-lo com isso no artigo a seguir.

Redefinir o aplicativo Sportz TV

Em primeiro lugar, você deve redefinir o aplicativo Sportz TV no seu Firestick. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Definições do Firestick.

No Definições selecione os Formulários opção.

Aqui, selecione a opção de Gerenciar aplicativos instalados.

Agora, procure Sportz TV aqui e selecione-o.

Agora, selecione Apagar os dados e clique nele. Agora o Dados e Cache deveria estar 0B.

Se o cache não estiver 0B em seguida, selecione o Limpar cache opção.

Feito isso, selecione Inicie o aplicativo.

Atualize o DNS do aplicativo

Depois de redefinir o aplicativo Sportz TV, você terá que atualizar o DNS dele. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, abra o aplicativo Sportz TV.

Na tela de login, você verá o Atualizar DNS opção. Selecione esta opção para atualizar o DNS.

Agora, faça login na sua conta fornecendo as credenciais da conta.

Uma vez feito, você poderá transmitir o canal Sportz IPTV.

Conclusão

Se O canal de IPTV da Sportz TV não está funcionando, você pode corrigir esse problema seguindo as etapas mencionadas neste artigo. Discutimos as etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o não funcionamento do canal Sportz IPTV.

Perguntas frequentes

A Sportz TV tem um aplicativo?

Sim, eles têm um aplicativo compatível com todas as TVs que você possui. Você pode baixar o aplicativo Sportz TV e transmitir partidas do Sportz nele.

Por que minha TV Sportz não está funcionando?

A Sportz TV foi migrada para uma nova plataforma, devido à qual muitas pessoas podem enfrentar problemas com a Sportz TV.

Como corrigir o aplicativo Sportz TV não está funcionando?

Se você estiver enfrentando problemas com o aplicativo Sportz TV, siga as etapas deste artigo para ajudar a corrigir o problema.

