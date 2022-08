Como corrigir o código de erro FFXIV Endwalker 3001 World

Endwalker é o final satisfatório para o épico FFXIV; Shadowbringers é The Empire Strikes Back, e FFXIV é um dos maiores jogos de todos os tempos. É o fim de uma era quando Endwalker aparece. Houve uma conclusão dramática e emocionante para uma história que começou há nove anos, e uma nova espera.

No entanto, Endwalker não conclui simplesmente a história de Hydaelyn e Zodiark. No entanto, mesmo após o jogo ser extraordinário, ainda existem muitas falhas neste jogo que podem incomodá-lo enquanto você está em uma partida.

Por exemplo, após a atualização recente, o código de erro 3001 ocorre em FFXIV Endwalker, o que torna impossível para eles jogarem o jogo sem problemas. É por isso que estamos aqui com este guia. Aqui você aprenderá como corrigir o erro 3001 FFXIV Endwalker questão. Então, vamos verificar as correções.

O que é o código de erro 3001 do FFX14 no FFXIV Endwalker?

O pacote de expansão Endwalker é a quarta parcela da série de jogos Final Fantasy 14. Sempre foi um jogo de tirar o fôlego, onde todos os jogadores podem completar tarefas, subir de nível e aproveitar o ambiente de tirar o fôlego.

No entanto, alguns usuários relataram encontrar um código de erro 3001 ao tentar ingressar em um planeta. Ocorre um erro quando muitas pessoas tentam entrar no mundo ao mesmo tempo (provavelmente devido a um problema do lado do servidor).

Isso significa que o servidor fica sobrecarregado e tem problemas. Isso resulta na criação de um código de erro, ou seja, erro 3001 no FFXIV Endwalker, que impede você de entrar no mundo.

Existe alguma correção para o código de erro 3001 FFXIV Endwalker?

Sim, existem várias correções com as quais você pode resolver o erro 3001 no FFXIV Endwalker. Mas, caso você não saiba como resolver este erro 3001 em Final Fantasy XIV: Endwalker, certifique-se de realizar as correções que mencionamos abaixo:

Corrigir o erro 3001 World is Full in FFXIV – FF14

Reinicie o PC

No estágio inicial, quando você começa a receber o erro 3001 FFXIV Endwalker, é porque existem alguns arquivos de bug armazenados na RAM do seu dispositivo. Portanto, para resolver esse código de erro no Final Fantast XIV Endwalker, você deve remover esses arquivos de bug. No entanto, para remover esses arquivos de bug, você deve reiniciar o dispositivo e executar novamente o jogo para verificar se o problema foi resolvido ou não.

Verifique os servidores de jogos

Se você ainda está recebendo erro 3001 em FFX14 Endwalker mesmo depois de reiniciar o dispositivo, é provável que os servidores do jogo não funcionem corretamente. No entanto, para garantir que os servidores do jogo tenham algum problema ou não, você deve passar o mouse sobre o DownDetector/FFXIV.

Em seguida, verifique se há outros usuários que relataram o erro 3001 nas últimas 24 horas. Além disso, se possível, siga a equipe de desenvolvedores no Twitter para obter todas as informações mais recentes sobre esse problema.

Execute o jogo como administrador

Também existem possibilidades de você enfrentar esse problema apenas porque seu jogo não tem a permissão adequada para usar os recursos do seu dispositivo. Bem, este é um fenômeno muito comum, e para resolver isso, rodar o jogo usando o administrador certo será a escolha certa. No entanto, caso você não tenha ideia de como executar o FFXIV Endwalker usando direitos de administrador, você deve executar estas etapas:

Inicialmente, clique com o botão direito no FFXIV.exe ícone na área de trabalho. Depois, toque no Propriedades opção. Então, vá para o Compatibilidade aba. Em seguida, verifique Execute este programa como administrador . Acertar Aplicar > OK

Alterar os data centers

Vários jogadores conseguiram ingressar em servidores alternando entre data centers e mundos. No entanto, também sugerimos que você tente alternar entre os data centers e mundos no FFXIV Endwalker usando estas etapas:

Lançar Final Fantasy XIV e clique em Reproduzir. Selecione um data center diferente no menu Data Center. Em seguida, clique em Continuar para verificar se o erro 3001 do FFXIV Endwalker foi resolvido. Teste cada data center, um de cada vez, se necessário, para ver qual deles funciona melhor para suas necessidades.

Atualizar seu driver de rede no Windows PC será uma boa opção para resolver o erro 3001 FFXIV Endwalker. Para fazer isso, você precisa atualizar o driver do adaptador de rede usando estas etapas:

Abra o gerenciador de Dispositivos e localize o Adaptador de rede aba. Então, Duplo click nele para expandir. Agora, clique com o botão direito Nas suas Adaptador de rede e selecione o Atualizar driver opção. Por fim, acerte o Pesquisar automaticamente por driver .

Tente usar uma VPN

Às vezes, usar uma VPN também o ajudará a resolver esse tipo de erro. Portanto, sugerimos que você tente usar um serviço VPN apenas para verificar se ele começa a funcionar corretamente ou não.

Redefinir as configurações de rede

Ainda no mesmo barco? Não se preocupe! Você pode tentar redefinir sua configuração de rede, pois há chances de que as configurações de rede que você configurou anteriormente possam ser danificadas, devido ao qual você está recebendo o erro 3001 FFXIV Endwalker problem. Portanto, caso você não saiba como redefinir as configurações de rede, siga estas etapas:

Abra as Configurações do Windows. Em seguida, toque em Rede e Internet . Depois, toque no Opções avançadas de rede Agora, basta apertar o botão Redefinição de rede aba. É isso. Agora, na próxima página, clique no botão Redefinir agora botão ao lado Redefinição de rede

Redefinir o roteador

Pode ser possível corrigir o problema 3001 do FFXIV redefinindo o roteador para as configurações de fábrica. Depois que o roteador tiver sido redefinido de fábrica, você precisará observar suas configurações para poder configurá-lo posteriormente.

Encontre o botão de reset do roteador. Pode ser por baixo ou atrás. Ao usar um objeto pontiagudo, como um clipe de papel, pressione e segure o botão de reinicialização por 30 segundos. Agora você pode soltar o botão de reset. Certifique-se de que o roteador esteja ligado corretamente antes de continuar. Depois de reconfigurar o roteador de acordo com as instruções do ISP, esperamos que o FFXIV funcione.

Excluir ou renomear as pastas do personagem

Existe a possibilidade de que a pasta do personagem esteja faltando no diretório de instalação do jogo, levando ao erro 3001, que pode ser corrigido excluindo (ou renomeando) a pasta. No próximo lançamento do jogo, você poderá recriar seus personagens, mas algumas personalizações podem ser perdidas.

Certifique-se de que o jogo FFXIV e o inicializador estejam fechados. Clique com o botão direito Windows e selecione Gerenciador de tarefas . Feche todos os processos FFXIV e lançador. Em seguida, abra o Corre caixa de prompt. Depois, navegue até o diretório de instalação do FFXIV. Nesse diretório, exclua ou renomeie as pastas. Você pode tentar executar o FFXIV novamente para ver se ele resolve o erro 3001.

Da mesa do autor

Então, é assim que corrigir o erro 3001 FFXIV Endwalker problema no seu dispositivo Windows. Esperamos que você ache este guia útil. Mas, caso você precise de mais ajuda para resolver esse erro, comente abaixo e nos avise.

