Como corrigir o HP Scanner que não funciona no Windows 11

O que fazer quando o scanner HP não está funcionando no Windows 11. Após a atualização para o Windows 11, muitas pessoas têm o scanner HP não funcionando no problema do Windows 11. A primeira solução que você deve sempre ter certeza antes de tentar qualquer outra coisa é verificar o Windows atualizações. HP scanner pode não funcionar devido a alguns problemas desatualizados.

Façam esses, Siga esses passos:

Selecionar janelas do cardápio. Depois este, Clique no ícone de configurações. Depois este, no contexto, a aplicativo seleciona o janelas atualizar categoria do painel esquerdo. Aqui, certifique-se de clicar para verificar botão de atualizações.

Se houver alguma atualização, janelas irá instalá-los automaticamente e o problema da sua impressora pode ser corrigido.

O que devemos fazer se o Windows 11 não conseguir identificar o scanner HP?

Uma solução útil pode ser executar a solução de problemas preliminar

Antes de iniciar o desenvolvimento real do programa, assim como em qualquer outro dispositivo externo, existem alguns itens fundamentais que você deve verificar.

Para começar, confirme se o scanner ou a impressora multifuncional está ligado. Para que você saiba como é, o painel de controle da impressora deve ter pelo menos uma luz acesa.

Além disso, verifique se os fios estão firmemente conectados ao PC e ao scanner. Imprimir uma folha de teste em uma impressora que possui um scanner pode garantir que ela esteja funcionando corretamente.

Outra coisa que você poderia tentar se O scanner HP não está funcionando é reiniciar o computador e a impressora/scanner. Para ver se o problema persiste, tente reconectar o fio novamente. Suas chances de encontrar um problema são maiores se ele tiver a ver com software do que com o hardware.

Corrigir o HP Scanner não funciona no Windows 11

Se você estiver tendo problemas para se conectar ao scanner HP, vamos orientá-lo sobre algumas possíveis correções neste post.

Para iniciar o Corre Comando, vá para Iniciar, clique com o botão direito do mouse e escolha Executar.

No campo de pesquisa, digite serviços.msc e pressione OK.

Procure a aquisição de imagens do Windows (WIA) service na coluna Nomes no lado direito da janela Service Manager.

Dê um duplo clique para abrir o Propriedades painel. Para iniciar o serviço, clique no botão Iniciar e altere o tipo de inicialização para Automático.

Para salvar as alterações, clique em Aplicardepois clique no botão OK. o Serviço de Detecção de Hardware Shell, Chamada de procedimento remoto, mapeador de ponto final RPCe Iniciador de processos do servidor DCOM tudo deve ser feito da mesma forma. Feitos os ajustes, reinicie seu computador para ver se o problema persiste.

Execute o Solucionador de problemas de hardware

Você deve tentar usar a solução de problemas de hardware se tiver problemas com o scanner HP.

Procurar por CMD no menu Iniciar, clique com o botão direito do mouse e escolha Executar como administrador

No Prompt de comandodigite e execute o comando.

Clique em Avançado na janela de solução de problemas de hardware e dispositivos agora.

Para executar o solucionador de problemas de hardware, primeiro selecione Aplicar reparos automaticamente na caixa de seleção e clique em Avançar.



Execute o scanner no modo de compatibilidade

Executar o scanner HP no modo de compatibilidade é outra opção que você pode tentar. Você pode fazer isso executando as seguintes ações:

aperte o Windows + R combinação de teclas. Na caixa de diálogo de execução, digite Impressoras de controle e

clique OK para abri-lo.

No Janela de dispositivos e impressorasclique com o botão direito do mouse no scanner HPe, em seguida, selecione Propriedades.

Vá para a janela Propriedades Guia de compatibilidade. Neste ponto, marque a caixa de seleção Executar este programa em modo de compatibilidade para Agora escolha qualquer versão anterior do Windows na opção suspensa, de preferência Windows 7 ou Windows 8





A partir de Começarselecione Definições. Clique atualização do Windowsentão escolha a opção Configurações avançadas.

Selecionar Atualizações opcionais.

Verifique os drivers do scanner após expandir a seção para atualizações de driver. Reiniciar o computador

Certifique-se de manter os drivers do scanner sempre atualizados, pois um driver de scanner danificado ou desatualizado impedirá que seu scanner HP funcione no Windows 11.

Você também pode acessar o site do fabricante para atualizar os drivers, baixar a versão mais recente e instalá-la em seu computador.

Reinstalando o scanner HP

Clique com o botão direito do mouse em Começar e selecione Gerenciador de Dispositivos.

Expandir Dispositivos de imagem ou filas de impressão na janela Gerenciador de dispositivos. Clique no dispositivo do scanner HP nesta área e escolha Desinstalar dispositivo.

Clique Desinstalar para confirmar quando o A caixa Desinstalar dispositivo é exibida. Reiniciar seu computador após a desinstalação completa

Em seguida, baixe e instale o driver do scanner mais recente no site oficial do scanner HP.

O problema do scanner HP não está funcionando agora deve ser resolvido quando o driver do scanner for reinstalado.

Como alternativa, você pode usar as verificações DISM e SFC para identificar e reparar quaisquer arquivos de sistema corrompidos.

Além disso, se você instalou recentemente uma atualização, desinstale-a e veja se isso resolve o problema do scanner HP não funcionar no Windows 11.

Conclusão

Este guia pode ajudá-lo se o scanner HP estiver apresentando problemas. Cobrimos algumas técnicas de solução de problemas para ajudar a resolver o problema de não funcionamento do scanner HP no Windows 11.

