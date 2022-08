Como corrigir o telefone que não está recebendo chamadas para Android/iOS (2022)

Como faço para consertar meu telefone que não está recebendo chamadas? Ao usar seus telefones celulares, você pode encontrar o erro de não receber chamadas telefônicas. Este é um erro comum que muitos usuários enfrentam. Não há nada para ficar tenso, mesmo se você encontrar um erro de telefone não recebendo chamadas. Esse erro pode ser corrigido rapidamente e, se você estiver procurando maneiras de corrigir um erro de telefone que não recebe chamadas, este artigo o ajudará com isso.

Corrigir telefone não recebendo chamadas para Android/iOS

Este artigo discutirá como você pode consertar o telefone que não recebe chamadas.

Corrigir meu telefone não recebendo chamadas 2022

Se você não estiver recebendo chamadas em seu smartphone, as etapas de solução de problemas a seguir o ajudarão a corrigi-lo.

Desabilitar o modo avião

Em primeiro lugar, certifique-se de que o modo Avião está desativado no seu dispositivo. Se ele já estiver desativado, mas seu telefone ainda não estiver recebendo as chamadas, tente ativar o modo avião e desative-o por alguns segundos. Para fazer isso, role para baixo na parte superior da tela, ative o modo Avião e, após alguns segundos, desative-o.

Se ainda assim, seu smartphone não puder fazer chamadas após ativar e desativar o modo Avião, tente a próxima solução.

Certifique-se de que seu cartão SIM esteja inserido corretamente

Seu dispositivo também pode não conseguir fazer ou receber chamadas se o cartão SIM não estiver inserido corretamente. Você tem que verificar se ele está inserido corretamente ou não. Para isso, siga os passos indicados-

Primeiramente, ejete a bandeja do cartão SIM.

Verifique se o SIM está colocado corretamente na bandeja/porta do SIM ou não.

Você também pode remover o cartão SIM, reinseri-lo e verificar se agora você pode fazer chamadas telefônicas ou não.

Reative seu cartão SIM

Além disso, em vez de ejetar o cartão SIM do celular, você pode desativá-lo e reativá-lo. Isso pode resolver seu problema de não receber chamadas telefônicas. Siga os passos indicados para o mesmo-

No seu celular, abra o Definições aplicativo.

Agora, toque em Rede e Internet e depois clique em cartões SIM .

Agora, toque no cartão SIM no qual você não pode fazer ou receber chamadas telefônicas.

Agora. habilite a alternância para desativar o SIM.

Para reativar o SIM, desative a alternância na mesma página.

Agora, tente fazer uma ligação para verificar se o problema foi resolvido ou não.

NOTA- Você só pode desativar um cartão SIM se tiver vários cartões SIM no seu celular. Se você tentar desativar o único cartão SIM presente no seu celular, receberá uma mensagem de erro informando‘Erro: não é possível desabilitar todos os SIMs’

Limpar cache do aplicativo de discagem

Limpar os dados de cache do seu aplicativo de discagem também pode ajudá-lo a fazer com que seu telefone volte a fazer e receber chamadas. Siga as etapas fornecidas se desejar limpar os dados de cache do discador-

Abra o Definições app no ​​seu celular e toque em Aplicativos e notificações .

Agora, toque em Ver todos os aplicativos e, em seguida, toque em Telefone.

Agora, toque em Armazenamento e cache e a Limpar cache ícone.

Finalmente, agora inicie o discador e verifique se agora você pode fazer e receber as chamadas telefônicas ou não.

NOTA- Limpar os dados de cache do aplicativo Telefone não excluirá seu histórico de chamadas ou contatos, portanto, não há com o que se preocupar.

Se você ainda não conseguir fazer e receber chamadas telefônicas, entre em contato com sua operadora de rede com outro número ou por meio de canais de mídia social. Isso garante que seu cartão SIM esteja ativo e não tenha sido bloqueado.

Conclusão

Não recebendo chamadas telefônicas (Android/iOS) é um erro comum que se pode enfrentar em seus telefones celulares ao fazer ou receber uma chamada. Se você está enfrentando esse problema, este artigo o ajudará a corrigi-lo. Se todas as soluções não resolverem o problema, tente redefinir seu telefone. Isso pode ajudá-lo com o problema de não receber chamadas telefônicas.

