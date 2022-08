Você sabe como deixar os vidros do carro sem manchas? Pode até parecer uma tarefa bem simples, mas nem sempre conseguir realizar esse trabalho de forma satisfatória.

Às vezes, sempre ficam manchas ou o vidro acaba ficando muito embaçado. E isso é péssimo para o motorista, já que acaba deixando a direção mais perigosa do que de costume, fazendo com que seja difícil ver os obstáculos a frente.

De todo modo, é muito importante que você conheça alguns truques simples que possibilitam fazer essa limpeza da forma certa. Assim, além do seu carro estar sempre impecável, você ainda garante muita segurança para o seu dia a dia. Confira a seguir.

Dicas incríveis de como deixar os vidros do carro sem manchas

Separamos algumas dicas incríveis para ajudar você a deixar os vidros do carro sem manchas e sem embaçar. Saiba que isso é muito importante para manter a segurança da sua família e a sua durante as viagens. Além disso, deixa a aparência do veículo muito melhor e mais bem cuidada.

Você sabia que para alcançar esse resultado é preciso tomar alguns cuidados extras na hora de limpar essa parte do carro? Confira então a seguir e veja exatamente como fazer essa higienização.

Não use qualquer tipo de pano

Temos o costume de separar aquele trapinho sujo para limpar o carro, ou mesmo aquele pano de chão para auxiliar na hora de lavar e até no momento de secar o veículo.

Entretanto, tenha em mente que essas duas são as piores opções disponíveis. Primeiramente, o pano errado pode acabar até mesmo arranhando a pintura do seu veículo, deixando-a com uma aparência ruim.

E com os vidros não seria diferente. Sendo assim, o ideal é usar o pano correto para realizar a limpeza. A melhor escolha com certeza é uma toalha de microfibra.

Esse tipo de material não arranha e ainda é bem absorvente. É perfeito para deixar seu vidro bem higienizado e sequinho.

Uma outra dica aqui é fazer uso do papel toalha, caso você não tenha a opção de usar a toalha de microfibra nesse momento. Use-o para secar bem o vidro após a lavagem e você verá que o resultado é bem satisfatório.

Limpe a poeira do vidro

Uma outra dica importante é retirar bem a poeira do vidro. Esse tipo de impureza é prejudicial em diversos aspectos, mas principalmente pode causar arranhões no material.

Sendo assim, prepare uma solução com sabão e água num balde e coloque no vidro. Esfregue bem e não esqueça de retirar bem todo o sabão com bastante água corrente. Isso ajuda muito com a limpeza, e vai deixar os vidros do carro sem manchas.

Mistura caseira para deixar os vidros do carro sem manchas

Existe uma misturinha caseira que faz milagres na hora de deixar os vidros do carro sem manchas. Você pode amornar um pouco de água, colocar uma colher de detergente neutro e um pouco de vinagre de álcool.

Depois de tirar bem toda a poeira do vidro, pegue então essa mistura e passe em todo o vidro. Depois derrame água suficiente para retirar tudo e passe o pano de microfibra seco para retirar toda a umidade.

Assim, você garante a eliminação de todas as manchas por muito mais tempo e com bastante efetividade.

Seque bem e não deixe ao sol direto

A parte da secagem é muito importante para quem deseja ter um vidro perfeitamente limpo e sem manchas. Sendo assim, não se esqueça de usar o pano de microfibra para retirar toda a umidade presente no local.

Esse passo se faz necessário porque, sem isso, as gotículas de água irão manchar o vidro que, mesmo limpo, ficará com marcas de água por todo ele.

Além disso, vale lembrar que não adianta nada realizar todo esse processo se você for deixar o carro secando ao sol. Isso pode danificar a pintura e ainda deixar os vidros cheios de mancha.

Por isso, faça a secagem de todo o carro e dos vidros. Após isso, passe a microfibra na parte interna do vidro, usando um pouco de álcool. Assim, você maximiza essa limpeza e garante o máximo de visibilidade em suas viagens.

Agora que você já sabe como deixar os vidros do carro sem manchas, aproveite então para dar aquela faxina boa no seu veículo no fim de semana.