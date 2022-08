Como desativar o botão de empréstimo pré-aprovado no app do Nubank?

O Nubank oferece o serviço de empréstimo pessoal com um valor pré-aprovado. Na prática, a quem o recurso está disponível, a opção de contratação fica logo na página inicial do aplicativo, o que pode ser visto como falta de segurança para muitos clientes.

Isso porque, caso alguém consiga ter acesso a sua conta, terá facilmente a capacidade de contratar o empréstimo em seu nome. A boa notícia é que é possível desativar o botão do empréstimo pessoal no aplicativo. Veja mais detalhes a seguir.

Como desativar o botão de empréstimo no app do Nubank?

Tirar a aba do empréstimo na página inicial do aplicativo do Nubank é bem simples. No entanto, é necessário auxílio do suporte da companhia. Ou seja, você precisa entrar em contato com a fintech.

Sendo assim, basta acessar o aplicativo do bando e tocar na opção “Me Ajuda” (na forma de ponto de interrogação, localizado no canto superior direito da tela inicial. Feito isto, toque em “Fale com a gente“, no fim da página.

Para prosseguir com a operação, solicite o bloqueio com os atendentes. Antes de desativar o recurso, a fintech explica que o cliente poderá reverter o bloqueio, mas precisará entrar em contato com a empresa novamente.

Nubank lança novo programa de relacionamento; veja como funciona

O Nunos é um serviço gratuito e funciona por meio de recompensas concedidas conforme o cumprimento de algumas missões por parte dos clientes. O objetivo é fazer com que a pessoa utilize ao máximo as ferramentas do Nubank, como cartão de crédito, Pix, entre outros.

De acordo com a fintech, o principal objetivo é “permitir que as pessoas se aproximem de seus objetivos pessoais, com incentivos para economizar, aprender sobre finanças e investimentos”. Além disso, o programa tem o intuito de “reconhecer os clientes que escolhem usar os produtos do Nubank como parceiro da vida financeira”.

Quais serão as recompensas das missões do Nunos?

Ao completar todas as missões do mês estabelecidas pelo Nunos, um Baú surpresa será desbloqueado com a recompensa. Segundo o banco digital, as primeiras tarefas serão simples, como utilizar o cartão de débito para pagar um boleto, por exemplo.

Todavia, quanto mais o cliente se dedicar em cumprir as missões, mais chance terá de receber o Super Baú, que contará com recompensas exclusivas. O Nubank citou 5 opções de prêmios como exemplo, veja:

Cupons de desconto para o iFood;

Cupons de descontos para a Shopee;

Descontos em diversos serviços de streaming;

Garrafinha exclusiva do Nubank;

Seguro de Celular do Nubank com cashback.

Contudo, é importante frisar que, até o momento, o Nunos não foi disponibilizado para todos os clientes, pois está em fase de teste com pessoas selecionadas pela fintech.