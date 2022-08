Como desativar o modo de dados baixos no iPhone 2022

Modo de poucos dados no iPhone é útil se você estiver limitado pelo seu plano de internet quando se trata de dados de celular. Você pode reduzir drasticamente seus custos mensais usando o modo Economia de dados para reduzir a quantidade de dados que os aplicativos e o iPhone consomem. Embora isso possa parecer um ótimo recurso, você não poderá atualizar automaticamente seus aplicativos ou baixar arquivos grandes que possam usar quantidades significativas de dados.

Então, às vezes, precisamos desabilitar esse recurso, mas não podemos, pois não sabemos o método exato para desative o modo de poucos dados no iPhone. Por isso, estamos aqui para ajudá-lo. Este guia lhe dirá como desativar o modo de poucos dados no seu iPhone. Então, vamos conferir o guia.

O que é o modo de dados baixos no iPhone ?

Lembre-se disso se você esperar até ter WiFi para fazer certas coisas como as pessoas normalmente fazem. Isso bloqueará atualizações automáticas, tarefas em segundo plano e sincronização de fotos, que podem consumir muitos dados em redes Wi-Fi e celulares. O uso de dados ainda é possível; essa configuração apenas limita alguns usos de dados desnecessários.

No entanto, embora possa parecer bobo deixá-lo permanentemente ligado se economizar dados caros, é importante saber que os iPhones não foram projetados para operar com menos dados. Também existe a possibilidade de que muitos dos aplicativos instalados não funcionem corretamente. Você pode ter que fazer sérios compromissos em sua experiência no iOS se sempre deixar a opção ativada.

Como funciona o modo de poucos dados?

Quando o Modo de poucos dados está ativado, seu iPhone verifica constantemente se há atualizações e sincroniza arquivos, digamos, com o iCloud. No entanto, os dados são consumidos quando esses arquivos são transmitidos pela Internet. Planos de celular com dados limitados podem aumentar rapidamente se você os usar excessivamente.

Você pode habilitar o Modo de poucos dados no seu iPhone para evitar que algumas dessas tarefas sejam executadas, reduzindo a quantidade de dados usados ​​para que você possa usá-los para outros fins.

Como desativar o modo de dados baixos no iPhone (dados móveis)

Com o iOS 13, a Apple introduziu um ‘Modo de poucos dados’ que é benéfico para os usuários de várias maneiras. Quando em uma conexão limitada, os usuários conseguiram salvar seus preciosos dados devido ao menor uso de celular e WiFi. Mas, se por qualquer circunstância você quiser desabilitar esse recurso no seu iPhone, certifique-se de realizar estas correções:

Primeiramente, acerte o definições ícone na tela inicial do seu dispositivo iOS. No menu de configurações, selecione Dados móveis A seguir, clique no Opções de dados móveis opção localizada logo abaixo Dados móveis Você pode finalmente desligar Modo de dados baixos no seu dispositivo iOS tocando no botão de alternância.

Como desativar o modo de dados baixos para WiFi no iPhone

A maioria das pessoas não habilita esse recurso em iPhones quando estão em uma rede WiFi. Mas, caso você tenha ativado acidentalmente esse recurso anteriormente, certifique-se de executar estas etapas para desativar o modo de poucos dados no seu iPhone quando estiver em conectividade Wi-Fi:

Na tela inicial do seu dispositivo iOS, toque no Definições aplicativo. No menu de configurações, selecione Wi-fi Toque em informações (e) ícone à esquerda da opção de menu. Clique no botão de alternância para WiFi para desligar o Modo de dados baixos Seu dispositivo iOS não precisará mais baixar atualizações para aplicativos manualmente assim que o modo de dados for restaurado. Além disso, você também pode notar que o tempo de carregamento de suas páginas da web melhorou.

Quem deve usar o modo de dados baixos?

Qualquer pessoa preocupada com o uso de dados deve usar o Modo de dados baixos. Como os smartphones se tornaram cada vez mais capazes de usar grandes quantidades de dados, esses dados podem ficar mais caros quando seu ciclo de cobrança termina.

Por exemplo, se você estiver usando dados para itens como direções, e-mails e navegação na Web muitas vezes excedem seu limite mensal de dados, você precisa pagar mais a cada mês por itens como atualizações de aplicativos e sincronização de fotos.

Por que devo usar o modo de dados baixos?

O Modo de dados baixos é uma boa opção se você tende a exceder o limite de uso de dados e deseja evitar cobranças excedentes. Serão cobradas taxas de uso excessivo se você usar mais dados do que seu limite mensal de dados.

Além disso, quando o uso de dados fica muito alto, os provedores de celular o limitam, o que pode levar a downloads lentos e dificuldades com tarefas com muitos dados, como streaming de vídeo.

Da mesa do autor

Então isso é como desativar o modo de dados baixos no iPhone. Esperamos que você ache este guia útil. Enquanto isso, caso você queira saber mais sobre esse assunto, comente abaixo e nos avise.

ARTIGOS RELACIONADOS: