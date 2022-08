Como desemparelhar o Apple Watch (com/sem) iPhone 2022

Desemparelhar o Apple Watch limpa todos os seus dados e restaura as configurações para o padrão de fábrica. Se você deseja vender seu relógio ou enfrentar algum problema, desemparelhar o relógio o ajudará. Ao desemparelhar o Apple Watch, todos os dados no Watch serão excluídos e você não poderá restaurá-lo. Então, como você pode desemparelhar um Apple Watch?

Como desemparelhar o Apple Watch sem o iPhone 2022

Neste artigo, discutiremos as etapas para desemparelhar o Apple Watch sem o iPhone e com ele.

Desemparelhar o Apple Watch

Você pode desemparelhar o Apple Watch sem o iPhone e com ele; este artigo irá cobrir ambos os métodos. No entanto, antes de continuar com o processo de desemparelhamento do Apple Watch, há algumas coisas que você deve saber:

Faça um backup dos dados do seu relógio. Desemparelhar o relógio limpará seus dados, portanto, certifique-se de ter um backup.

O status do bloqueio de ativação dependerá de como você está desemparelhando o relógio. Se você estiver desemparelhando o Watch pelo iPhone, ele será removido e, se você desemparelhar o Apple Watch sem o iPhone, ele ficará ativo.

Caso você tenha um cartão de transporte público no Wallet Card, primeiro você deve remover o cartão de transporte público do relógio e depois desemparelhar.

Desemparelhar o Apple Watch sem iPhone

Para desemparelhar, Apple Watch sem iPhonesiga os passos abaixo-

Toque no Definições opção no seu Apple Watch.

Nas configurações, vá para o Em geral seção.

Aqui, toque em Redefinir e Apague todo o conteúdo e configurações .

Se você for solicitado a inserir sua senha, faça-o para continuar.

Se você tem o GPS + Celular modelo do Apple Watch, você será perguntado se deseja manter seu plano de celular ou removê-lo. Mantenha seu plano se for emparelhar o Apple Watch com o iPhone novamente. Você pode remover o plano de celular se não emparelhar o Apple Watch com o iPhone novamente. Para fazer isso, você terá que entrar em contato com sua operadora para cancelar sua assinatura de celular.

Feito isso, toque em Apagar tudo . Isso desemparelhará o Apple Watch sem o iPhone.

Desemparelhar o Apple Watch com o iPhone

Se você tiver seu iPhone com você e quiser desemparelhar o Apple Watch, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, mantenha o iPhone e o Apple Watch próximos um do outro.

Agora abra o Apple Watch aplicativo no seu iPhone.

Dirija-se ao Meu relógio aba e toque em Todos os relógios.

Agora toque no informação ícone ao lado do relógio que você deseja desemparelhar.

Na tela seguinte, toque no botão Desemparelhar o Apple Watch opção.

Se você estiver usando um GPS + Celular relógio, você será solicitado a manter ou remover seu plano de celular. Se você emparelhar o Apple Watch com o iPhone novamente depois de desemparelhar, poderá optar por manter seu plano. Se você não emparelhar o Apple Watch com o iPhone novamente, poderá remover o plano, mas precisará entrar em contato com sua operadora.

Confirme o desemparelhamento do Apple Watch. Você terá que digitar a senha do ID Apple para desativar o bloqueio de ativação.

Observação- O backup será criado enquanto você desemparelha o relógio pelo iPhone. Mais tarde, você pode restaurar seus dados do Watch a partir desse backup.

Uma vez feito, você verá uma mensagem na tela dizendo ‘ Iniciar emparelhamento ‘, e você pode configurar seu relógio.

É assim que você pode desemparelhar o Apple Watch sem iPhone e com ele. Esteja você com o iPhone ou não, você pode desemparelhar o Apple Watch facilmente. Esperamos que este artigo o ajude com o que você está procurando. Se isso te ajudou, então deixe-nos saber na seção de comentários.

Perguntas frequentes

Como faço para desemparelhar meu Apple Watch se eu perder meu iPhone?

Você pode desemparelhar o Apple Watch com seu iPhone a partir do próprio relógio. Isso será útil se você perdeu seu iPhone ou não tem mais acesso a ele.

Como faço para redefinir um Apple Watch roubado?

O Apple Watch pode ser redefinido a partir do iPhone ou do próprio Watch. Se você perdeu o Apple Watch, pode usar o aplicativo Apple Watch no iPhone para redefinir o relógio. Discutimos o processo completo no artigo acima para que você possa segui-lo.

O que fazer Meu relógio está perdido?

Você pode bloquear seu relógio e colocá-lo no modo perdido. Isso pode ser feito no iCloud ou no iPhone emparelhado. Agora você poderá enviar mensagens personalizadas para o Watch, o que será útil se alguém o encontrar. No entanto, se você perdeu a esperança de encontrar seu Apple Watch, poderá desemparelhar o Watch.

O Apple Watch pode ser rastreado após a redefinição?

Depois de redefinir o Apple Watch, você não poderá mais rastreá-lo. Redefinir seu Apple Watch removerá todos os seus dados e você não poderá rastrear seu relógio agora.

