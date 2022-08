Como escolher cores para sala: veja dicas importantes

Elaborar a decoração interna da casa é sempre um desafio, principalmente quando o assunto é escolher cores para sala. Uma vez que elas precisam estar em harmonia não apenas entre si, mas também com os móveis e outros objetos que compõem todo o cômodo.

Por isso, essa decisão merece bastante atenção durante o processo. Com isso, o ideal é avaliar a própria personalidade, como gostos e hobbies. Além disso, observar o estilo básico do ambiente, como o material das portas e das janelas, bem como das paredes e do chão. E só assim, escolher as cores que deseja.

Confira dicas de como escolher cores para sala

Nesse sentido, também se deve levar em consideração que o espaço é aquele que será utilizado para receber amigos e familiares. Então, devido a isso, precisa ter um misto entre casualidade e formalidade, visto essa circulação de pessoas ser mais iminente.

Dessa maneira, ao escolher cores para sala, é interessante sempre ter em mente esse caráter de funcionalidade. Por exemplo, quando optar por alguns tons específicos, será necessário garantir uma iluminação adequada para que aumente a sensação de amplitude do lugar. Portanto, o tornando mais aconchegante para acolher um maior número de indivíduos.

Círculo de tonalidades

A primeira dica se refere a um método bastante utilizado por designers de interiores, pois associam, de modo mais objetivo, as tonalidades primárias e secundárias dentro do cômodo: o círculo cromático. Com isso, a paleta de cores é mais fácil de montar.

Assim, o leque de opções ficará em prontidão para a tomada de decisão. Nesse contexto, ao escolher cores para sala, o ideal é, no círculo, selecionar uma principal. Em seguida, selecionar os tons complementares do lado oposto. Por fim, escolher aqueles análogos bem ao lado, facilitando a comparação.

Esses últimos podem estar na tintura das paredes, mas isso não é uma possibilidade obrigatória. Uma vez que podem estar presentes em cerâmicas e porcelanatos. Além do mais, essas cores também podem ser inseridas nos móveis e em itens de decoração, como quadros e vasos de plantas.

Personalidade e estilo

Aqui, o mais importante é criar harmonia entre a personalidade dos donos e o estilo decorativo escolhido anteriormente. Por exemplo, se o gosto for por algo mais básico e o design for clean, as tonalidades neutras têm predileção, como bege e branco.

De outra maneira, se o modelo aproxima mais do industrial, é preferível a cor cinza e tons mais foscos. No entanto, se tiver mais associação com o moderno, a decisão deve ser pela vivacidade, como o vermelho, verde e até mesmo laranja. Enquanto, o azul, por sua vez, garante mais aconchego.

Formalidade

Às vezes, no entanto, ao escolher cores para sala, é preciso levar em conta o grau de seriedade em que o ambiente deve passar. Isto é, considerando a sua funcionalidade para receber pessoas mais importantes, como sócios e amigos de trabalho.

Nesse caso, a aura deve ser mais sóbria e os tons mais escuros, como o azul marinho, o cimento queimado e o próprio preto, já que conferem um ar mais sofisticado e cheio de elegância. E, como dito, eles podem estar tanto nas paredes quanto nos móveis, como no sofá ou no rack.

Ainda, esse estilo pode combinar com cores mais claras, na tentativa de gerar equilíbrio e proporcionar um charme diferenciado. Aqui, é possível investir numa palheta mais impactante, como um vermelho, até para não deixar o espaço pouco moderno.

Como escolher cores para sala pequena

Os cômodos com um menor metro quadrado podem ser um desafio ainda maior nesse assunto. Visto que é preciso, obrigatoriamente, pensar em maneiras de aumentar a sensação de estar em um lugar mais amplo do que ele realmente é.

Com isso, o principal critério é optar por tonalidades mais claras e boa iluminação, pois, ambas atingem muito bem esse objetivo quando estão juntas. Nesse caso, as paredes podem ser mais neutras, com o bege ou o branco. Enquanto, a mobília e decoração pode ser mais atrativa e extravagante, com o laranja e o amarelo.

No entanto, para escolher cores para sala, também é possível se utilizar do preto ou do cinza, mas com um certo cuidado. Afinal, essas alternativas escuras conferem um caráter de profundidade para o local. No entanto, use somente quando os tons são bem equilibrados com cores mais claras. Assim, criando um sistema de oposição, seja em relação à iluminação ou aos tons complementares.