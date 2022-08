Escolher entre faculdade a distância ou presencial não é tarefa fácil, pois sabemos que pode impactar no nosso desenvolvimento acadêmico e profissional. Por isso, é prudente pensar no assunto com bastante atenção e carinho, visando tomar uma decisão que realmente atenda às suas necessidades.

A seguir, você verá algumas considerações que podem lhe ajudar a analisar qual a melhor alternativa para o seu caso. Confira.

Como escolher entre faculdade a distância ou presencial?

Não existe fórmula mágica ou receita infalível para tomar a melhor decisão. Se você tem dúvidas para escolher entre faculdade a distância ou presencial, o melhor a se fazer é analisar tudo com cuidado, pensando nos prós e contras e sempre levando em consideração os seus objetivos e perfil pessoal. Veja alguns caminhos que podem ajudar:

1. Considere começar pelo autoconhecimento

Começar pelo autoconhecimento pode ser bastante interessante, sabe por quê? Porque dessa forma você conseguirá compreender melhor o seu perfil de estudante e a sua capacidade de lidar com as duas modalidades de ensino.

Por exemplo, se você prefere as interações olho no olho, e aprende melhor com esse tipo de discussão com os seus colegas, talvez a faculdade presencial seja mais interessante. Porém, se você percebe que domina tranquilamente as ferramentas digitais e que pode se dar bem nesse sentido, então a faculdade a distância também pode ser bem-vinda.

Outro fator é com relação à organização. Você se vê como uma pessoa comprometida, que sabe gerenciar o tempo e as demandas pendentes? Pense sobre isso. Afinal, a faculdade a distância exige uma auto gestão mais apurada, para que tudo seja desenvolvido e concluído o quanto antes.

2. Analise os custos e investimentos

Os custos e investimentos também podem servir de base na hora de escolher entre faculdade a distância ou presencial. Afinal, se você busca economizar nos estudos, precisa pensar bastante sobre o assunto.

A tendência é que a faculdade a distância seja mais econômica do que a presencial. Isso porque os professores não estão em campo, de fato, e também não há tantos custos com infraestrutura.

Além disso, custos relacionados à refeição e ao transporte também são reduzidos, o que pode lhe ajudar a economizar um pouquinho mais.

Analise o seu orçamento e veja o que pode ser pertinente para o seu perfil.

3. Considere as suas necessidades – interações online ou presenciais?

O que será que é melhor para você? Ter interações presenciais, todos os dias? Ou as interações online são capazes de suprir as suas necessidades, no sentido dos estudos? Pense sobre isso.

Algumas pessoas costumam dizer que aprendem melhor quando têm a interação pessoalmente, o que faz sentido (se pensarmos no nosso cérebro absorvendo conhecimento). Ao mesmo tempo, há quem diga que consegue se desenvolver no ensino a distância, mesmo que a interação com os colegas seja apenas por vídeo.

Quem deve avaliar é você, colocando na balança o quanto as interações são fundamentais para a sua formação.

Boa sorte na hora de escolher entre faculdade a distância ou presencial!

Veja agora: EAD realmente vale a pena?