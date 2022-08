De modo geral, é essencial a presença de um rack para TV do quarto por causa da sua contribuição com a decoração do ambiente. Sendo assim, mesmo que ela fique pendurada na parede, é interessante a participação do móvel pelo seu traço estético.

No momento de escolher, vários fatores devem ser levados em consideração. Afinal, tudo precisa estar harmônico para que o cômodo se torne bem mais agradável. Por isso, é preciso levar em conta, fatores como: tamanho, tipos de materiais, presença ou não de artefatos, acessórios e etc.

Confira como escolher rack para TV do quarto

Nesse sentido, é fundamental avaliar os critérios de decisão e os selecionar de acordo com a funcionalidade dessa nova mobília. Sendo que, a primeira análise deve buscar saber se ela servirá ou não de suporte para o eletrodoméstico em questão.

A seguir, se deve avaliar o peso dos enfeites decorativos associados e se haverá outros dispositivos, como videogames, caixas de som etc. Com isso, o processo de escolher rack para TV do quarto ficará mais fácil, já que os seus objetivos estarão bem estabelecidos.

Tamanho do cômodo

Primeiramente, é interessante perceber se há proporcionalidade entre o tamanho do quarto e do restante dos itens, para que estes não fiquem grandes demais em relação ao local. Via de regra, a televisão deve ser escolhida primeiro para estar conforme às medidas da parede.

Em seguida, saiba que o rack selecionado deve ter 30 centímetros a mais do que a largura da TV. Aliás, a posição ideal é que ao colocar o eletrodoméstico da mobília, fique 15cm sobrando de cada lado. Assim, terá a “área de respiro” e serve para outras funções. Porém, é possível obter um maior para colocar, por exemplo, um quadro decorativo. Nesse caso, o ideal é que o móvel não ultrapasse o dobro da largura do eletrodoméstico.

Além do mais, é importante que a sua superfície tenha mais que 40cm acima do assento da poltrona ou do sofá. Pois, a tela sobreposicionada ficará mais centralizada com os olhos, proporcionando uma melhor experiência visual.

Materiais

Ainda, outra dica de como escolher rack para TV do quarto é considerar o seu material, até mesmo para definir o estilo decorativo do ambiente. De início, a madeira entra como uma excelente opção por conta do seu charme e da sua durabilidade, viabilizando um toque mais rústico ao local.

Porém, esse tipo de mobília costuma ser mais cara, apesar de ter um bom custo-benefício. No entanto, essa característica também está presente nas opções de MDF, que possui o bônus de ter uma alta resistência a impactos e um preço mais diversificado.

Também, apesar de ser um pouco mais raro, é possível utilizar o metal. Principalmente se houver outros objetos semelhantes. Igualmente, o seu ponto positivo é o fator financeiro, já que os valores não costumam ser tão altos.

Modelos

Aqui, temos uma reação em cadeia, pois o material que influenciou no estilo, vai, por consequência, definir o modelo que será usado. Por exemplo, ao se decidir pela madeira e a opção for um design mais retrô, é recomendável investir em modelos com pés palito, que é uma característica marcante do estilo.

De modo quase oposto, ao escolher rack para TV do quarto, se a predileção for por um MDF e a preferência seja por um tom mais industrial, o mais indicado é inserir portas de metais. Para mais, as alternativas mais coloridas e chamativas servem para quem gosta de um caráter mais moderno.

É preciso contar com painéis na hora de escolher rack para TV do quarto?

Nos últimos tempos, os painéis passaram a ser mais procurados pelos consumidores em geral. Principalmente porque eles têm a capacidade de levar uma maior sofisticação para os cômodos, ainda mais se a televisão for colocada diretamente suspensa na parede.

Na verdade, é a única possibilidade sugerida, pois não há necessidade de instalar um painel, se o eletrodoméstico for disposto sobre o móvel. Fora isso, é mais interessante buscar um modelo mais simples e compacto.

Por fim, seguindo essas dicas de como escolher rack para TV do quarto, será possível deixar o ambiente mais refinado e com uma característica mais singular e pessoal. Ademais, será viável construir um cantinho notável e aconchegante, com uma economia de dinheiro significativa. Aliás, mesmo que haja um investimento maior, já que o ganho seria a durabilidade do produto.