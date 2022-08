Existem alguns passos que podem lhe ajudar a escolher um bom mentor de carreira. Todos levam em consideração uma análise clara do perfil e da forma de atuar do mentor. Afinal, acima de tudo, é muito importante que você se sinta à vontade com o seu mentor, estando alinhado com a proposta que ele pode trazer para você. Caso contrário, pode ser que haja uma desconexão que atrapalhe o desenvolvimento do trabalho.

Por isso, trouxemos alguns apontamentos que podem servir de base na hora de você escolher o seu próximo mentor de carreira. Vamos adiante?

Como escolher um bom mentor de carreira?

Algumas ações e questionamentos podem lhe ajudar na hora de escolher um bom mentor de carreira. Você precisa ter um olhar crítico, além de analisar alguns pontos que podem ser importantes para você. Considere as nossas dicas e comece a sua busca pelo mentor:

1. Analise qual modalidade faz mais sentido – a distância ou presencialmente

Você procura um mentor que atenda presencialmente ou a distância? Analise isso com bastante atenção. Lembre-se de que embora as duas modalidades funcionem bastante, você deve considerar o seu perfil – você prefere presencialmente? Prefere vídeo chamada? Depois de escolher a forma de atendimento, será mais fácil sair em busca do profissional ideal.

2. Procure profissionais que atendam dentro da modalidade desejada

Depois de escolher a modalidade de atendimento, considere listar os potenciais profissionais. Se for atendimento presencial, faça uma lista de profissionais que atuam na sua região. Se for a distância, procure profissionais de todo o Brasil, selecionando alguns que possam parecer interessantes.

3. Analise o perfil de cada um deles

Depois de selecionar os potenciais profissionais, é hora de analisar o perfil. Aqui, não estamos falando de analisar o currículo, mas sim, a forma como o mentor se comunica. Os conteúdos que ele apresenta estão alinhados com os seus valores? Você acredita no que ele apresenta? A forma como ele se porta chama a sua intenção? Ou você pensa muito diferente do mentor?

Lembre-se de que criar uma conexão é algo valioso, e que pode ser difícil quando o mentor tem uma visão de mundo completamente exposta à sua.

4. Conheça um pouco mais sobre a formação de cada um

Após descobrir como é o perfil e a visão de mundo do mentor, de forma superficial mesmo, é hora de analisar o currículo. Quais são os conteúdos que ele estudou? Em qual instituição? Há quanto tempo? Tudo isso pode lhe ajudar na hora de escolher um bom mentor de carreira.

5. Converse com os mentores que chamam a sua atenção

Por fim, converse com os mentores que mais chamaram a sua atenção. Pergunte sobre o processo de atendimento, valores, etc. Tudo isso poderá ser colocado na “balança” na hora de escolher o seu mentor.

E lembre-se: tenha paciência para encontrar um bom profissional, pois você estará, acima de tudo, investindo em você mesmo. E você merece um bom investimento, ou não?

