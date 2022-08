Escolher uma franquia de gestão seja em qualquer área de atuação é uma responsabilidade muito grande. Isso porque, você está investindo em algo que irá gerir um negócio. Por isso que hoje, nós vamos indicar o que observar e como escolher uma franquia de gestão.

O que é uma franquia de gestão?

A franquia de gestão atuará em empresas para que alcancem os objetivos esperados. Assim, o foco está na maior lucratividade, qualidade na produção, produtividade e redução de gastos, além de fidelizar clientes.

A atividade de gestão se relaciona com a coordenação e organização das atividades de uma empresa, com vistas ao alcance dos objetivos. Assim, ao contratar uma franquia de gestão, o empreendedor espera que esta franquia ofereça a garantia de que tudo e todos atuem de maneira coletiva e simultânea.

O mínimo que se espera de uma empresa focada em gestão é que tenha conhecimento, visão de mercado e estratégia com foco nos serviços, produtos e pessoas. É importante que a franquia de gestão atue com uma visão holística, para observar além do óbvio, detectando problemas, pontos de melhoria e impulsione o que está dando certo.

O que observar ao escolher uma franquia de gestão?

Existem pontos a observar para escolher uma franquia de gestão, sob a ótica do cliente, empreendedor, que são:

Faça a análise das opções de franquias existentes no mercado

Para analisar as franquias de gestão é necessário considerar os seguintes pontos:

Capacidade de investimento

Capacitação dos envolvidos na gestão

Tempo disponível para se dedicar ao negócio

Disponibilidade da franquia na sua região de residência

Avalie a experiência do franqueador

Na área de gestão é muito importante avaliar a experiência profissional do franqueador e do franqueado, uma vez que a gestão é de extrema importância para o empreendedor.

Por mais que a franquia de gestão já seja um negócio testado, a responsabilidade de gerir tudo é muito grande. Vale a pena pesquisar sobre a experiência profissional dos gestores da franquia antes de contratar para sua empresa.

Não é possível contar com amadorismos em franquias de gestão: você precisa sentir firmeza na empresa para realizar a contratação.

Saiba a saúde financeira da franquia de gestão e o cumprimento das exigências legais

Saber sobre a saúde financeira da franquia de gestão é muito importante para o empreendedor, uma vez que ele entregará a sua empresa nas mãos do franqueador e de seu franqueado.

No que se refere ao cumprimento das exigências legais, perceba a idoneidade da franquia de gestão que você está contratando. Afinal, ela tem que ser o exemplo, para que você tenha certeza de que contratar uma franquia de gestão ela agirá de maneira correta com a sua empresa.

Você deve avaliar sobre a regularidade fiscal e tributária da franqueadora e da unidade em questão, bem como as certidões negativas nas três esferas de governo: municipal, estadual e federal.

Procure conhecer outros clientes da franqueadora para saber se a empresa de gestão atende as necessidades do negócio, como ele opera no dia a dia e quais os problemas existentes.

Tenha clareza que a internet pode atuar a seu favor na questão das exigências legais, além de obter informações sobre as opções de franquias de gestão existentes no mercado.

Procure saber sobre outros clientes da franqueadora e da unidade

Esse público será de extrema importância para que você tenha mais informações sobre a franquia. Assim será possível perceber se ela atende às suas necessidades para contratar a empresa.

Estas informações servirão de base para que você já tenha ideia do que esperar da franquia de gestão que irá contratar.

Conte com a ajuda de especialistas para tirar dúvidas

Entre os especialistas possíveis de contribuir com a sua escolhe tem-se:

Advogado para analisar o contrato com a franquia de gestão.

Gestor de empresas, para perceber se atende as necessidades da empresa, e se contém todas as atividades que a franquia irá se predispor a realizar.

Contador profissional, para avaliar a contratação e a relação custo-benefício se é vantajosa para a empresa.

Veja que são várias observações que precisam ser feitas para contratar uma franquia de gestão, para gerenciar o seu negócio, seja em parte ou de maneira integral.

Por fim, evite cometer os erros básicos de quem está iniciando na contratação de uma franquia de gestão. Tenha todas essas informações em mente na hora de entrar em contato com uma franquia de gestão e não se deixe enganar. Afinal de contas, é o seu dinheiro e sua credibilidade que estão em jogo, não é mesmo? Pense bem!