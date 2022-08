Entre os diversos investimentos que uma pessoa pode optar por realizar, tem-se como uma excelente opção, investir em franquias. Mas existem algumas questões que precisam ser levadas em conta antes de realizar o investimento. Por isso que hoje, nós vamos indicar como escolher uma franquia para investir.

Sabemos que investir em franquia é seguro e rentável, mas é preciso fazer a escolha certa para evitar que seu orçamento seja comprometido e tenha prejuízos.

Como escolher uma franquia para investir?

Antes de tudo, para escolher uma franquia para investir, é preciso que o empreendedor avalie vários pontos sobre a própria empresa e a marca. Assim, preparamos alguns pontos que precisam ser considerados antes de realizar o investimento em franquias:

Faça uma avaliação detalhada sobre as suas finanças

Observa as suas finanças e perceba quais são as franquias que serão possíveis de ser adquiridas sem comprometer em demasia o seu orçamento. Existem várias franquias, em diversos ramos e de preços variados, por isso, é importante que você tenha clareza sobre os valores envolvidos.

Você precisa ter claro que não são somente os investimentos iniciais, mas é preciso ter capital de giro para cobrir as despesas do investimento até que ele comece a apresentar lucro, adquirir estoque inicial, entre outros.

Constate o mercado que você deseja atuar

Perceba se há mercado para o segmento que você pretende atuar na região que escolheu. Avalie como ocorre a aceitação do produto, a necessidade de demanda e a concorrência.

É preciso analisar o produto, se ele se enquadra com as necessidades do público-alvo e a localização ideal para a franquia.

Se informe sobre as marcas mais reconhecidas e as que mais se adaptam com o seu perfil de empreendedor

De nada adianta você investir num segmento que não se identifica. É preciso saber optar por aquela área que você sente uma ligação. Por exemplo, se você não gosta de cozinha, não adianta investir em uma franquia de alimentação.

Depois que você escolheu o segmento que mais se identifica, é preciso procurar todas as informações necessárias para ter clareza sobre o negócio. Aqui vale conversar com a franqueadora e obter as mais variadas informações e perceber quais são as dificuldades que irá encontrar ao adquirir a franquia.

Avalie a proposta da franqueadora

Conheça todos os detalhes da proposta da franqueadora e saiba, de fato, sobre o investimento que está realizando. Entre os detalhes a serem analisados estão:



Primeiro, a cobranças de taxas: valores, período e termos do contrato.

Em segundo lugar, a transferência de expertise: prefira franqueadoras que possuam um certo tempo de experiência no mercado.

Logo após, o saiba o tipo de suporte oferecido: capacitações de operações e processos, gestão e administração da franquia.

COF (Circular de Oferta de Franquia): avalie com dedicação este documento e se for necessário consulte especialistas para ajudar.

Período de contrato: este período deve ser sempre superior à estimativa de retorno do investimento, pois é preciso obter lucro com o negócio.

Tenha uma conversa sincera com outros franqueados

Procure por uma unidade da empresa, observe os processos envolvidos e, se possível, converse com o franqueado. Essa conversa vai determinar as dificuldades que poderão surgir e as formas pelas quais foram solucionadas.

Procure ajuda especializada para orientação sobre o processo de franquias

Quem tem experiência em franquias pode ajudar muito o investidor a tirar as principais dúvidas, principalmente as mais cotidianas. Este auxílio pode ser pontual ou em todo o processo de aquisição da franquia.

Avalie os custos se estão dentro do seu orçamento

Você precisa ter claro quais os valores envolvidos na aquisição de uma franquia para avaliar o seu orçamento e perceber se é possível não comprometer o orçamento familiar. Entre os valores a serem avaliados tem-se:

Taxa de franquia

Custo de locação de espaço físico e adequação de projeto arquitetônico

Despesas com viagens, hospedagem e alimentação para treinamentos

Equipamentos necessários para abrir a franquia

Aquisição de estoque inicial

Gastos com contratação de colaboradores, publicidade, contabilidade, assessoria jurídica, alvarás, entre outros.

Por fim, antes de adquirir uma franquia, pense e avalie os pontos apresentados neste artigo. Assim, procure sempre proteger o seu investimento e, além disso, tome cuidado com a aquisição de uma unidade.

Sendo assim, lembre que, depois de assinar os contratos, de nada adianta dizer que não sabia das regras envolvidas! Se necessário, procure ajuda de especialistas e tenha certeza do investimento que você fará.

Com as dicas e informações encontradas no post de hoje, certamente será mais fácil dar início aos seus planos, afinal, você saberá por onde começar e quanto isso pode lhe custar! Boa sorte!