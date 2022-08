Se você está cadastrado no CADúnico e quer saber como fazer consulta do Auxílio Brasil para saber se você tem direito ao benefício, o artigo é para você.

Pois, separamos mais informações a respeito do benefício. Além disso, aprenda com o passo a passo para ajudar você a realizar a consulta corretamente.

Existem dois meios de executar o passo a passo. Por isso, a seguir explicamos melhor como realizá-la de forma simples e rápida.

Então, se você deseja ou precisa saber dessa informação, continue com a gente para sanar suas dúvidas. Além de conhecer melhor o programa de transferência de renda do Governo Federal.

O que é Auxílio Brasil?

O programa intitulado Auxílio Brasil, foi proposto pela gestão atual e promete substituir o antigo Bolsa Família.

Ele veio como uma alternativa para os brasileiros mais pobres terem acesso a serviços básicos. Assim, o maior objetivo é proporcionar uma maior dignidade para a família.

Em seu lançamento, o Governo Federal estipulou que o valor do benefício seria de 300 reais por mês. No entanto, a parcela era de 400 reais. Por fim, o valor foi cravado ema 600 reais, graças a uma medida de situação de calamidade pública. Nessa situação, se faz necessário a injeção de mais recursos para a população para diminuição de impactos socioeconômicos, devido a crises globais.

Além do benefício principal, o governo anunciou recentemente uma Medida Provisória, que promete disponibilizar empréstimo consignado, com as parcelas do Auxílio Brasil.

Sendo assim, quem se interessar pela linha de crédito, terá o valor da parcela descontado diretamente na fonte. Ou seja, receberá seu benefício com o valor da parcela do empréstimo contratado já debitado.

Quem tem direito ao benefício?

Para se enquadrar nos pré-requisitos do governo e receber as parcelas do Auxílio Brasil, é necessário que a família esteja cadastrada no CADúnico com dados atualizados a pelo menos dois anos. Além do mais, deve comprovar renda de até 105 reais por pessoa, se enquadrando na linha de pobreza extrema.

Para as pessoas com renda de até 210 reais per capita, também é possível se cadastrar e receber o auxílio. Contanto que a família possua gestantes e/ou crianças e jovens com menos de 21 anos.

Atualmente o programa conta com diversos braços que contemplam um maior número de brasileiros em diversas situações. Até mesmo quem possui um emprego formal pode se enquadrar em um desses braços, e continuar recebendo o auxílio. Para isso, a renda mensal não ultrapasse 525 reais per capita.

Como fazer a consulta do Auxílio Brasil?

Para saber se você tem direito ao benefício, você pode realizar uma consulta, sem precisar sair de casa.

O Governo Federal disponibilizou alguns portais para que os brasileiros tirem suas dúvidas e consultas a respeito do benefício, para saber se têm direito ou não.

Portanto, separamos mais informações a respeito desses portais, além de um passo-a-passo bem simplificado para que você fique por dentro de tudo. Inclusive, se poderá receber as parcelas que, atualmente, estão em 600 reais, até o fim deste ano.

Como fazer a consulta do Auxílio Brasil pelo CPF?

Para quem deseja saber se poderá receber o auxílio, a consulta pode ser feita com o número do CPF. Então, é necessário baixar o aplicativo do Auxílio Brasil, lançado pelo Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica.

Sendo assim, para realizar a consulta basta seguir alguns passos simples. Confira:

Acesse sua loja de aplicativos, busque por Auxílio Brasil e baixe o app; Após instalar, abra o aplicativo e selecione a opção “Acessar”; Por fim, selecione a opção de acesso que preferir, que pode ser com a senha do aplicativo Caixa Tem, ou com a senha do aplicativo Auxílio Brasil;

Se nunca acessou nenhum dos aplicativos da Caixa Econômica, será necessário realizar um cadastro.

Em seguida, já será possível visualizar diversas informações a respeito de seu cadastro, bem como se você terá direito ou não ao benefício.

Como fazer a consulta do Auxílio Brasil pelo telefone?

Você preferir ir pode ainda realizar a consulta do Auxílio Brasil através de ligação telefônica.

O número é 0800 – 707 – 2003. O atendimento funciona das 7 horas da manhã às 19 horas da noite de segunda a sexta.

Também é possível realizar a consulta aos finais de semana e feriados, entre as 10 horas da manhã e às 16 horas da tarde. A ligação é gratuita, tanto de telefones fixos, quanto de celulares.

Agora que você já sabe mais a respeito do benefício e como fazer a consulta do Auxílio Brasil, acesse o site ou faça a ligação para saber se você poderá se beneficiar.