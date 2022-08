Como fazer login no LMS 2022 da Brightspace Purdue University

Nesta era da internet, Brightspace Purdue vem com uma ótima ideia para fazer um sistema de gerenciamento de aprendizado usando o qual os alunos podem participar de discussões, aulas, etc., de qualquer lugar do mundo.

Na Comunidade Brightspace, os usuários podem compartilhar ideias e votar em recursos potenciais da Brightspace interagindo com outros usuários. Se você quiser participar da Comunidade Brightspace, precisará de uma conta da Comunidade Brightspace. Mas, muitos usuários não estão familiarizados com como faça login no Purdue University LMS usando Brightspace Purdue Login.

É por isso que estamos com este guia para ajudá-los a se registrar em Brigthspace Purdue login para Purdue University LMS. Então, vamos começar com o guia e ver quais são os métodos para ingressar na Brightspace Purdue.

Quais são os recursos do Purdue Brightspace?

A Purdue University usa o Purdue Brightspace como seu Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem. O sistema LMS da D2L, que inclui materiais didáticos e interações com os alunos, é suportado pelo escritório central. No entanto, também tem outras características principais como:

Grupos e Discussão Informação do curso Pontuação de Avaliação do Aluno Avaliação

Quais são os requisitos para login no Mypurdue?

Fazer login no MyPurdue não é muito complicado e não há nenhum requisito adicional para entrar no Purdue Brightside além dos descritos abaixo. Você pode determinar esses requisitos na seção de condições.

Comece encontrando o site oficial da Brightspace Purdue. Você também precisará de um smartphone, laptop ou PC para fazer login. Em seguida, você precisará de uma conexão com a Internet para fazer login. Por último, mas não menos importante, seu nome de usuário e senha.

Como acessar o Portal de Login Brightspace Purdue?

Então, se você quiser faça login no Purdue University LMS usando o Brightspace Purdue Login, você deve executar as etapas mencionadas abaixo. Certifique-se de que seu celular, laptop ou qualquer dispositivo que você use tenha uma conexão ativa com a Internet, pois, sem a Internet, nada funcionará para você. Então, depois de verificar isso, aqui estão as etapas que o ajudarão:

O login do Purdue Brightspace está disponível em Brightside purdue. Agora deve ser possível acessar diretamente a página de login da Purdue University Brightspace. Você pode escolher entre

Purdue Global Purdue West Lafayette Purdue Fort Wayne Purdue Noroeste



Escolha a opção mais adequada. Se você é um estudante atual da Purdue, digite seu nome de usuário. Digite a senha associada à sua conta. O LMS de login Brightspace Purdue ou o Learning Management System será aberto após clicar no botão Login.

Como ativar a notificação Brightspace Purdue?

Se você logou com sucesso Brigthspace Purdue login para Purdue University LMS, você pode querer ser notificado regularmente quando alguém iniciar qualquer discussão ou enviar algo. Mas você sabe o que precisa para habilitar a notificação do Brightspace Purdue em sua conta porque, exceto isso, você não receberá nenhuma notificação. No entanto, para habilitar isso, estas etapas o ajudarão:

Selecione a opção de nome no menu principal no portal de login Brightspace Purdue e clique em Notificações . Para ativar as notificações, digite seu endereço de e-mail. No Método de contato , você encontrará o endereço de e-mail listado abaixo. Para obter os melhores resultados, use o seu Endereço de e-mail Purdue . Você também pode atualizar seu endereço de e-mail no Alterar seu e-mail configuração da opção. Você poderá se registrar de maneira mais eficaz fornecendo seu número de celular. Debaixo Resumo , agora você pode selecionar a frequência. Se você escolher essa frequência, receberá notificações de todas as ações do Brightspace Purdue. Selecione os elementos para os quais deseja receber notificações na opção de notificação instantânea. Certifique-se de incluir suas escolhas em seu anúncio. Para personalizar seu site, role a página para baixo. Ative o Permitir que cursos futuros enviem notificações opção. Isso ajustará suas configurações para cursos futuros. Para exclusões de cursos, clique na opção de menu. Caso você não queira receber notificações de determinados cursos, você pode removê-los. Clique Salvar para salvar as alterações.

O que é Kaltura para suas atribuições de vídeo e como usá-lo?

Em Discussões e Tarefas do Brightspace Purdue, a Kaltura pode ajudá-lo a enviar filmes. Além de garantir que apenas seu instrutor e alunos possam visualizar seus vídeos, o Kaltura ajuda você a carregá-los com segurança.

Você pode ver os vídeos de Tarefas de seus instrutores se os enviar usando o Kaltura. Os usuários com acesso ao Fórum de discussão podem visualizar os vídeos que você envia para as discussões. Os instrutores também podem ver os vídeos que você envia para as Discussões.

Para enviar seu vídeo para um curso Purdue, você deve primeiro fazer login no seu Portal de login Brightspace Purdue . Selecione o módulo correto se sua atribuição for um projeto de vídeo. Se você gostaria de usar o Discussões opção, você também pode clicar no botão Ferramentas do curso menu e selecione Discussões . Digamos que você clique no Inserir coisas botão. Ele está localizado no lado direito da página. O próximo passo é incluir os Meios de Cultura. Clique no Envio de mídia opção quando você vê a opção + para (aparecerá no menu suspenso). O arquivo de vídeo pode ser arrastado e solto do seu computador para a janela online do seu navegador é tão simples quanto clicar no arquivo de vídeo e arrastando e caindo isto. Clique no Arquivo para carregar debaixo de + botão depois de localizar o botão. Depois disso, role para baixo até encontrar a janela pop-up. Você verá uma lista de opções quando clicar nela. Deixe seu vídeo carregar. O sistema levará alguns minutos para que o vídeo seja convertido por Kaltura . Se o vídeo não for exibido, clique em Atualizar à direita e selecione Adicionar Kaltura MediaScreen . Deixe o vídeo carregar e selecione Embutir quando estiver pronto. Na sua página, ele estará à direita. Além disso, você terá uma maneira prática de visualizar seu vídeo. Clique Adicionar para enviar o filme para o seu Discussão aba. Na janela de submissão, haverá um link para o vídeo. Agora você pode fazer isso se quiser adicionar texto ou outras informações. Clique no botão Finalizar depois de concluir tudo.

Como acessar as informações do feedback Brightspace Purdue?

Vários métodos de feedback serão usados ​​para cada Tarefa, como Feedback escrito, rubricas ou Feedback de áudio. Usar uma rubrica é uma boa maneira de pontuar seu trabalho. Há um esboço claro do que se espera de você em uma tarefa. O título de um trabalho ou projeto pode ajudar a distinguir diferentes partes dele. Neste documento, você encontrará uma descrição detalhada dos principais recursos associados a cada membro.

Inicialmente, visite o Login Brightspace Purdue site, localize o Ferramentas do curso menu e clique nele. Em seguida, deve-se localizar o Atribuição e clique nele. Aqui você aprenderá os detalhes sobre como enviar sua Tarefa do Curso. Além disso, você receberá informações sobre tarefas que não foram enviadas. As discussões não estão incluídas no Atribuição . Para isso, você precisa continuar seguindo as etapas. Notas, comentários e envios podem ser vistos no portal online. Clique no Ler ou Não lida opções ao lado do Feedback para acessar todas as vantagens.

Ler: Você leu os comentários. Não lida: Você ainda não leu o Feedback.



Encontre o seu Notas no curso. Agora você deve pesquisar dentro do curso por discussões. À direita, você pode ver o Comentários você forneceu. Na seção Feedback, você pode ver o Notas . Selecione a opção de visualização de feedback avaliado para encontrar o feedback exato que você está procurando.

Embora você já tenha realizado as etapas acima com cuidado, se ainda tiver problemas, não hesite em entrar em contato com seu endereço de e-mail registrado para os detalhes de contato da Bright Space Purdue fornecidos abaixo.

O Brightspace Purdue Login é seguro para acessar?

Seu login no Brightspace Purdue é seguro, portanto, você não precisa se preocupar em acessar o portal oficial do Purdue com o seu login no Brightspace Purdue. Se você tiver problemas para fazer login no Brightspace Login Purdue, ligue para 888-522-747. Então sim! É cem por cento seguro usar o Brightspace Purdue.

Encerrar | Login Brightspace Purdue

Então, isso é tudo que temos para você sobre como login no Purdue University LMS usando Brightspace Purdue Login. Espero que você ache este guia útil. Para mais detalhes ou assistência, comente abaixo e deixe-nos saber.

