Como fazer um plano de negócios e empreender com segurança

A princípio, antes de abrir uma empresa, o empreendedor deve observar vários fatores de modo a alcançar seus objetivos e ter sucesso. Um deles é o plano de negócios, um documento onde se descreve as metas e quais passos seguir, reduzindo os riscos e incertezas relacionados à nova organização

O plano de negócio é necessário pois auxilia na estruturação do novo empreendimento, ou mesmo àqueles gestores que desejam melhorar sua empresa. Todavia, com ele é possível analisar o mercado, observar qual é a viabilidade do negócio, obter informações acerca da área de atuação, dos clientes, etc.

Através de um documento, o empreendedor procura descrever uma empresa que será criada ou mesmo uma já existente. Aliás, com o plano em mãos, fica mais fácil planejar como as operações serão realizadas, as estratégias de atuação, definição de público alvo, projeção de receitas, despesas e resultados.

Dessa maneira, quem deseja empreender deve ficar atento ao criar um plano de negócios. Ademais, ele deve ser realista, baseado em fatos concretos e auxiliar na conquista de seus objetivos. Por essa razão, veremos abaixo alguns passos necessários para a criação do documento. Vamos lá!

1 – Sumário executivo

Esta é a primeira etapa para a construção de um plano de negócios. O empreendedor deve incluir no sumário executivo um resumo das informações mais importantes, como a descrição da empresa, e o que a diferencia do mercado; a sua missão, os tipos de produtos e serviços que serão disponibilizados e o seus benefícios.

Além disso, é preciso incluir no documento uma exposição sobre as características do gestor e dos funcionários, ou seja, seus perfis. Deve-se observar seu público alvo, seus clientes, a localização da empresa, se for necessário, o investimento total, a forma jurídica do negócio e o enquadramento tributário.

2 – Análise de mercado

O gestor deve procurar em seu plano de negócios, fazer uma segmentação de seus clientes, tendo em mente se são pessoas físicas ou jurídicas, sua idade, gênero, escolaridade, entre outros. Deve-se analisar a concorrência, seu modo de atuação, o preço de seus produtos, seu atendimento, etc. Em seguida, é preciso analisar os fornecedores, conhecendo seus valores, prazo de entrega, e sua localização.

3 – Plano de marketing

Nesta etapa o empreendedor irá descrever os seus produtos e serviços comercializados. É preciso detalhar todas as suas características, além da estratégia de vendas. Com o plano de marketing é possível observar como serão as vendas e criar planos para alavancá-las. Atualmente as empresas estão apostando no marketing digital na internet.

4 – Plano operacional

É através do plano operacional que o empreendedor irá descrever o modo de gestão do negócio. Ele deve nortear os passos necessários para pôr a empresa em funcionamento. Todavia, é o momento de analisar o número de colaboradores necessários para a empresa funcionar, os equipamentos, tempo para os processos corporativos, etc.

5 – Plano financeiro para o empreendimento

Nesta parte do plano de negócios é preciso estruturar informações como gastos, investimentos, capital de giro e ações necessárias para pôr a empresa em funcionamento. É preciso incluir os investimentos fixos, a compra de equipamentos , investimentos pré-operacionais, taxas e impostos, entre outros.

Vantagens de se fazer um plano de negócios

O empresário que cria um plano de negócios se prepara melhor para gerir a sua empresa. Analogamente, com o documento, ele pode ter um conhecimento prévio de como seu empreendimento irá funcionar, como deve ser sua atuação no mercado e investimento, retorno financeiro, e muito mais.

Através do plano, é possível observar o cenário favorável ou não, os riscos inerentes ao empreendimento, preparando o gestor para as adversidades. Em suma, com o documento em mãos, pode-se organizar melhor as informações relativas a empresa, obter um financiamento,ou procurar um investimento de terceiros.

Além disso, o plano de negócios permite uma visualização do potencial da nova empresa. O gestor obtém informações importantes acerca de sua organização, que pode auxiliar na busca por estratégias de atuação, e consequentemente, no desenvolvimento do negócio.

Portanto, criar um plano de negócios antes de começar as atividades é essencial. Além de organizar no papel o que deve ser feito para que a empresa tenha sucesso, ele mostra o cenário onde o empreendimento está inserido, podendo ser utilizado no dia a dia para se ter uma ideia de como está a gestão corporativa e buscar soluções para eventuais problemas.