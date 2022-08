Como fazer uma história privada no aplicativo Snapchat (2022)

O recurso de história no Snapchat permite que você compartilhe seus momentos com todos. Esta é uma ótima maneira de compartilhar o que você está fazendo com todos que você conhece. No entanto, alguns momentos podem ser compartilhados apenas com amigos próximos e não com todos que você tem como amigo no Snapchat. Felizmente, o Snapchat permite adicionar histórias privadas, que são compartilhadas apenas com os amigos que você deseja.

Você pode selecionar amigos e sua história ficará visível apenas para eles e mais ninguém. Então, como fazer uma história privada no aplicativo Snapchat? Este artigo responderá à sua pergunta sobre como criar uma história privada no Snapchat e o guiará pelo processo completo.

Como fazer uma história privada no Snapchat 2022

Criar uma história privada no Snapchat não é uma tarefa difícil. Você pode seguir o guia abaixo e poderá adicionar uma história privada no Snapchat-

Antes de tudo, abra o aplicativo Snapchat no seu telefone. Aqui, faça login na sua conta, caso ainda não tenha feito isso.

Na tela principal do aplicativo Snapchat, toque no seu Perfil ícone.

Agora, toque no + História privada opção. Você verá esta opção ao lado do Minhas histórias seção.

Você será solicitado a selecionar os contatos com os quais deseja compartilhar sua história.

Depois de selecionar os contatos, toque no Criar história opção na parte inferior da tela.

Agora, você será solicitado a nomear sua história. Escreva o nome da sua história e toque em Salvar.

Depois de criar a história privada, volte para o Perfil página.

Debaixo de Minhas histórias seção, toque no nome da história privada que você criou.

Agora, clique na foto ou grave seu vídeo e toque no botão Mandar botão.

A história privada será adicionada agora. Você vai encontrá-lo sob o Minhas histórias seção sobre o Perfil página.

Excluir uma história privada no Snapchat

Se você não quiser mais compartilhar uma história privada com mais ninguém, poderá excluí-la. Para excluir uma história privada no Snapchat, siga as etapas abaixo-

Abra o Snapchat aplicativo e vá para Perfil Página .

Debaixo de Minhas histórias seção, toque no snap específico na história privada que você deseja excluir.

Agora, toque no três pontos no canto superior direito da tela.

Após fazer isso, toque em Excluir e, em seguida, no pop-up que aparece, toque em Excluir novamente.

Isso excluirá o snap específico na história privada.

Se você deseja excluir a história privada completa, siga as etapas abaixo-

No Perfil página, toque no três pontos ao lado da história privada.

Agora, toque no Excluir história opção. Confirme a exclusão da história tocando Excluir e a história privada será excluída.

Qual é a diferença entre história privada e história pública?

As histórias no Snapchat são para compartilhar seus belos momentos com os amigos. Dois tipos de histórias podem ser adicionados ao Instagram – História privada e História pública. Histórias públicas ou histórias normais são as histórias que são compartilhadas com todos que você adicionou como amigos no Snapchat. Qualquer pessoa na sua lista de amigos pode ver a história normal.

No entanto, as histórias privadas são limitadas às pessoas que você deseja que possam visualizar sua história. Depois de selecionar seus amigos, você pode compartilhar a história e ninguém mais poderá vê-la. Histórias privadas são para o momento que você não deseja que todos na sua lista de amigos vejam.

Conclusão

É assim que você pode criar uma história privada no seu Snapchat. Discutimos o guia passo a passo para criar uma história privada no Snapchat e excluí-la. Além disso, também discutimos a diferença entre histórias privadas e histórias públicas no Snapchat.

Perguntas frequentes

Como criar uma história privada no Snapchat 2022?

Se você está procurando como criar uma história privada no Snapchat, este artigo responde à sua pergunta. Você pode criar facilmente uma história privada no Snapchat na página de perfil. Discutimos as etapas completas para fazer isso no artigo acima. Você pode seguir o guia acima e poderá criar uma história privada no Snapchat facilmente.

O que é história privada no Snapchat?

Geralmente, quando você carrega uma história no Snapchat, ela é carregada como uma história pública. A história pública fica visível para todos na sua lista de amigos. História privada no Snapchat é para amigos especiais com quem você deseja compartilhar momentos especiais. Você pode adicionar uma história privada se não quiser compartilhar sua história com todos na sua lista de amigos, mas apenas com algumas pessoas.

Quanto tempo duram as histórias privadas?

Histórias privadas no Snapchat duram 24 horas. Assim como as histórias públicas, as histórias privadas desaparecem após 24 horas. No entanto, a história privada pode ser salva nas memórias ou no rolo da câmera e você pode assisti-las a qualquer momento.

Por que minha história privada no Snapchat desapareceu?

Geralmente, a história privada do Snapchat desaparece após 24 horas. Mas ainda não se passaram 24 horas e sua história desapareceu, então é provável que alguém tenha sinalizado sua história como imprópria por causa do qual o Snapchat pode tê-la removido.

Como excluir uma história privada no Snapchat?

As etapas para excluir uma história privada no Snapchat são tão fáceis quanto criar uma. Você pode seguir as etapas deste guia para excluir histórias privadas no Snapchat.

