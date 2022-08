Como fixar o tweet de outra pessoa no seu perfil (2022)

O Twitter é uma plataforma de microblog onde as pessoas podem postar sobre o que quiserem. Ele nos permite twittar e fixar os tweets uns dos outros. Então, fixar o tweet de outra pessoa no seu perfil do Twitter é tão fácil quanto fixar seu tweet. Os tweets fixados são aqueles tweets que permanecem na linha do tempo do Twitter até que você os remova.

Se você tiver que fixar seu tweet, clique no botão ‘Fixar um Tweet’ opção, que aparece quando você clica em mais opções no canto superior esquerdo do seu tweet. E desta forma, o tweet ficará fixado no seu perfil do Twitter. Mas como podemos fixar o tweet de outra pessoa? Neste artigo, discutiremos como você pode fixar o tweet de outra pessoa no seu perfil do Twitter.

Por que fixamos o Tweet?

O tweet fixado aparece em nosso perfil do Twitter no início quando o abrimos. Assim, torna-se sua identidade no Twitter, especialmente para quem é novo no seu perfil. As pessoas também fixam seus tweets favoritos em seus perfis para mostrar aos outros que tipo de pessoas elas são. Muitas pessoas Pin twittam pelos seguintes motivos:

É visível para cada novo visitante do seu perfil.

Para compartilhar algumas informações importantes.

Ganhar dinheiro.

Você pode usar o tweet fixado para alertar ou promover uma oferta especial.

Tweets favoritos

Como você pode fixar o tweet de outra pessoa em seu perfil?

Se você quiser fixar qualquer tweet no Twitter, siga as etapas fornecidas para o mesmo-

No seu dispositivo, primeiro abra o aplicativo do Twitter e faça login na sua conta do Twitter.

Procure o tweet que você deseja fixar.

Quando você clica no tweet, um Retweetar opção aparecer, clique nela.

Agora, clique no Citar Tweet opção.

Adicione o comentário que você deseja adicionar no topo do tweet.

Além disso, adicione o texto que deseja adicionar e clique no botão Retweetar opção.

Agora, visite seu perfil do Twitter e procure por tweets retuitados .

Clique em Mais e depois clique em Fixar no perfil opção.

Por fim, clique no Aviso de Pin novamente e seu tweet será finalmente fixado.

Então, usando esse método, você verá como pode fixar o tweet de outra pessoa no seu perfil.

Como fixar qualquer tweet no Windows PC – Chrome, FireFox, Brave

Portanto, se você estiver usando um PC e quiser Pinar o tweet de outra pessoa no seu perfil, siga as etapas abaixo:

No seu navegador, abra Twitter e faça login na sua conta do Twitter.

Procure o tweet que você deseja fixar e clique nele.

Agora, depois disso, clique no botão Compartilhar botão abaixo e clique no botão Link de cópia opção.

Agora, abra outra guia no seu navegador e procure algumas ferramentas para fixar qualquer tweet como TwTools e RoundYearDiversão Ferramentas.

Após abrir o Pin any Tools, permita o acesso à sua conta do Twitter clicando no botão Aplicativo autorizado botão.

Uma página aparece na sua tela onde você deve colar o link do tweet que você copiou antes e depois clicar no Pin Este Tweet opção que será fornecida abaixo.

Depois, volte ao seu perfil do Twitter e atualize a página.

Você verá que o tweet será fixado em seu perfil do Twitter.

Como excluir um tweet fixado da sua conta 2022

Siga as etapas fornecidas se quiser excluir um tweet fixado

No Twitter, acesse seu perfil.

No canto superior direito, clique nas reticências.

Nas opções fornecidas, clique no botão Desafixar da página de perfil .

Por fim, o tweet será excluído da sua conta do Twitter.

Conclusão

De acordo com os regulamentos do Twitter, você pode fixar um tweet por dia. Então, você tem que esperar as próximas 24 horas para fixar outro tweet. Neste artigo, fornecemos os métodos mais fáceis para fixar o tweet de outra pessoa no seu perfil do Twitter.

Perguntas frequentes

Como você pode fixar o tweet de outra pessoa no seu perfil?

Já temos o método mais fácil de fixar qualquer tweet em seu perfil, para que você possa segui-los para o mesmo.

Quantos tweets podemos tweetar em um dia?

Em um determinado dia, você pode fixar apenas um tweet, então você terá que esperar mais 24 horas se quiser fixar mais tweets.

É possível fixar qualquer tweet se você estiver usando um PC?

Sim, é possível fixar qualquer tweet no seu perfil mesmo se você estiver usando um PC. Você pode seguir as etapas acima para o mesmo.

É possível excluir um tweet fixado?

É muito simples excluir um tweet fixado da sua conta. Já fornecemos as etapas para o mesmo acima.

