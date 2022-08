Como funciona o cashback do Pagbank?

Um dos principais benefícios que é oferecido aos clientes do banco digital Pagbank é a possibilidade de receber dinheiro de volta ao concluírem uma transação. Essa modalidade é conhecida como “cashback”, palavra que tem sido cada vez mais explorada pelos clientes de bancos digitais. Porém, muitas pessoas ainda não sabem ao certo de onde parte esse dinheiro que retorna a sua conta.

O termo em inglês “cashback” significa receber dinheiro de volta. Isso significa que não se trata de pontos ou milhas, mas sim de um valor que vai retornar em dinheiro para a sua conta. Outros concorrentes, como o Picpay, também oferecem esse serviço.

Atualmente, existem diversas instituições financeiras, cartões de crédito e programas de fidelidade que oferecem essa vantagem de forma proporcional. Para receber cashback na conta do Pagbank, o cliente precisa realizar compras dentro do aplicativo, no Shopping do banco digital ou mesmo fazer uma recarga no celular.

Quanto é possível receber de cashback no Pagbank?

O dinheiro que retorna nas operações é referente a um percentual do valor que foi pago, que pode variar de acordo com o produto que foi adquirido e também pode ter relação com algumas promoções sazonais feitas pelo Pagbank.

Existe a possibilidade, por exemplo, de ser oferecido até 50% em cashback, com um teto estabelecido para voltar em dinheiro, como de R$ 50. De acordo com o regulamento do Pagbank, o cálculo do cashback apenas considera o valor do produto ou serviço e não leva em conta outras despesas adicionais, como o frete.

Entre os valores que podem ser usados para pagamento e que podem retornar em cashback na conta do cliente, é possível citar a conta de água, luz e gás, por exemplo. Também é possível usar o saldo do usuário da plataforma para recarregar o celular que tenha um plano da VIVO, Tim, Claro e Oi, além de serviços por aplicativo, como iFood e Google Play.

Passo a passo simples para obter o cashback

Para começar a receber o cashback, o cliente precisa acessar o app do Pagbank e logar em sua conta do banco digital. Após isso, basta clicar sobre a opção de “Recargas” e “Gift cards” ou mesmo para “pagar as contas”. Após selecionar para usar o seu saldo de cashback, escolha pela forma de pagamento e após isso clique em “trocar”.

Escolha pela opção “utilizar cashback” para usar o seu saldo na compra em questão. Finalize a transação usando o saldo em cashback ou complemente o que faltar com o dinheiro que tiver em saldo na conta do Pagbank. De acordo com o que consta no regulamento do programa, esse valor recebido não poderá ser sacado, ou transferido para forma diversa.

Quando estiver no aplicativo da fintech do Pagbank, clique para ver os detalhes do saldo e assim vai poder conferir quando tiver de cashback. Segundo informações repassadas pelo regulamento do banco digital, não existe um teto para que o cliente possa acumular em cashback. Desse modo, esta tem sido uma área que está sendo investida pela empresa, afim de alcançar novos clientes.