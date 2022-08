Como funciona o PAS/UEM? – Notícias Concursos

Como funciona o PAS/UEM: tudo aquilo que você precisa saber!

A UEM, Universidade Estadual de Maringá, já divulgou o edital com as informações sobre o a próxima edição do vestibular. De acordo com o mesmo, as inscrições para o PAS 2022 acontecerão entre os dias 16 de agosto e 21 de setembro de 2022.

Vai participar do PAS/UEM? Então confira as principais informações sobre o funcionamento do processo seletivo!

PAS/UEM: informações sobre o processo seletivo

O PAS/UEM, Processo de Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá, é uma modalidade de ingresso que seleciona os futuros alunos da instituição. O PAS é realizado anualmente e por etapas, aplicado aos alunos dos três anos do ensino médio. Assim, ao final de cada uma das séries do ensino médio os candidatos passam por uma prova que faz parte do processo seletivo PAS.

O procedimento vai garantir ao aluno uma vaga na Universidade de Maringá, desde que tenha atingido o índice mínimo de classificação.

PAS/UEM: quem pode participar?

Todos podem participar do PAS/UEM desde que as respectivas escolas estejam cadastradas no processo seletivo. Caso a escola não esteja inscrita, o aluno do primeiro ano do ensino médio poderá se inscrever individualmente e a própria UEM fará o convite para que a escola também se inscreva.

Depois que a escola fizer o cadastro, o candidato poderá concluir a sua inscrição no próprio site da UEM dentro das datas estabelecidas.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher entre o Inglês e o Espanhol para a prova de língua estrangeira. Além disso, ele deverá optar também pela utilização ou não da pontuação obtida na prova do ENEM e também a cidade de sua preferência para a realização das provas.

PAS/UEM: datas 2022

De acordo com o edital do programa, a aplicação das provas do PAS 2022 acontecerá no dia 4 de dezembro de 2022, das 13h50 às 19h.

Todas as provas serão aplicadas em uma única etapa e a duração total do exame será de cinco horas.