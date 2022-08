Como funciona o vestibular de Medicina da UNISUL: principais informações

A UNISUL, Universidade do Sul de Santa Catarina, é uma instituição de ensino superior privada e com sede na cidade de Tubarão, a aproximadamente 142 quilômetros de Florianópolis.

Além de Tubarão, a instituição possui um campus também na cidade de Palhoça, no estado de Santa Catarina.

Devido ao grande número de vagas para o curso de Medicina oferecidas pela universidade, não é de se surpreender que a UNISUL seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre o vestibular de Medicina da UNISUL? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir como o processo seletivo funciona.

Vestibular de Medicina UNISUL: o rganização

A organização do vestibular da UNISUL é responsabilidade da Vunesp, Fundação Para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, instituição que organiza grande parte dos vestibulares e concursos brasileiros.

Vestibular de Medicina UNISUL: vagas

Na próxima edição do processo seletivo, a UNISUL irá oferecer um total de 230 vagas para o curso de Medicina, sendo 128 vagas para o campus da cidade de Palhoça e 103 vagas para o campus de Tubarão.

Vestibular de Medicina UNISUL: i nscrições

As inscrições estão abertas desde 25 de julho de 2022 e assim permanecerão até o dia 29 de setembro de 2022. A taxa para participar do vestibular é de R$330,00, sem possibilidade de pedido de isenção do valor.

Os vestibulandos podem realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 30 de setembro de 2022.

Vestibular de Medicina UNISUL: provas

Os candidatos podem fazer provas nas cidades de Palhoça e Tubarão e devem indicar no momento da inscrição o local de preferência para a execução da prova, bem como o campus de sua preferência para frequentar as aulas, caso seja aprovado.

Todos os candidatos terão sua nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio consultada por meio de seu CPF, apenas para fins de verificação de desempenho. Porém, aqueles que não fizeram o exame não serão prejudicados.

Diferentemente de todos os vestibulares, a UNISUL avalia seus candidatos também por meio de algumas atividades descritas ao longo do edital. Depois da avaliação, as provas serão aplicadas no dia 23 de outubro de 2022 de maneira presencial e nos campi de Palhoça e Tubarão.

O gabarito da prova deverá ser publicado no dia 24 de outubro. O resultado final, por sua vez, será divulgado em 25 de novembro de 2022.