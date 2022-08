Como funciona o vestibular UniCEUB?

Como funciona o v estibular UniCEUB: confira as principais informações

A UniCEUB, Centro de Ensino Unificado de Brasília, é uma instituição de ensino superior privada e que possui a sua principal sede na cidade de Brasília, no Distrito Federal.

A instituição oferece cursos de graduação, atualização e aperfeiçoamento nas áreas de ciências humanas, exatas e biológicas tanto na modalidade presencial como em EaD (educação a distância).

Quer estudar na UniCEUB? Então conheça as principais formas de ingresso na instituição!

UniCEUB: vestibular

O vestibular online é uma das formas de ingresso na UniCEUB. A modalidade oferece, além da possibilidade de ingresso na instituição, a possibilidade de obtenção de bolsas de estudo por parte do candidato que variam de 15 a 50% do valor do curso, dependendo da pontuação obtida pelo candidato nas provas.

As inscrições para o vestibular online da UniCEUB estão abertas no momento. As provas serão aplicadas entre os dias 22/6 e 30/6, de segunda a sexta, às 10h ou às 15h. O candidato poderá optar por uma data e horário convenientes.

Você pode conferir mais informações sobre o ingresso via vestibular no manual do candidato. Acesse o documento em: https://www.uniceub.br//arquivo/ManualProcessoSeletivoPresencial*pdf?AID=3088

UniCEUB: nota do ENEM

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, também pode ser usado como critério para seleção e avaliação dos futuros alunos da UniCEUB.

Semelhantemente ao que acontece nos vestibulares, o aluno também pode ganhar bolsas de estudo de acordo com a pontuação obtida no ENEM. Aqueles que alcançaram, por exemplo, uma média igual ou superior a 700 pontos no exame podem conseguir uma bolsa de 50%.

Você pode realizar a sua inscrição no processo seletivo via ENEM no formulário presente no seguinte link: https://seletivo.uniceub.br/vestibular#formscroll

O curso de Medicina

As condições supracitadas não se aplicam ao vestibular de Medicina, que é realizado separadamente. O mesmo vale para as bolsas de estudo, que são concedidas de maneira diferente.

Confira mais informações sobre o vestibular de Medicina da UniCEUB no site: https://www.uniceub.br/noticias/noticias-vestibular-de-medicina-confira-o-edital