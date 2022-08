Como funciona o vestibular UniRitter?

Descubra quais são as formas de ingresso na UniRitter

A UniRitter, Centro Universitário Ritter dos Reis, é uma instituição de ensino superior privado e que foi fundada no ano de 1971.

Com 112 unidades em todo o território nacional, o centro universitário conta com mais de 38 mil alunos matriculados em seus 76 cursos de graduação e 416 de pós-graduação.

Por causa do grande número de cursos oportunidades oferecidas pelo centro universitário, não é de se surpreender que ela seja a meta de muitos estudantes brasileiros.

Quer descobrir mais sobre o processo seletivo da UniRitter? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para entender são as formas de ingresso na instituição.

UniRitter: vestibular tradicional

Para a seleção de seus alunos, a UniRitter faz uso de um sistema de vestibular tradicional, no qual os candidatos se inscrevem para as provas e recebem, no dia da prova, um link para o acesso e realização do exame.

UniRitter: vestibular agendado

Aqueles que optarem pelo vestibular agendado poderão escolher um dia e o horário mais conveniente para a realização da prova.

No dia da prova, todos os candidatos receberão um link em seu e mail para acessar a prova. Ao terminar o exame, basta aguardar o resultado.

Você pode realizar a sua inscrição no vestibular agendado por meio do formulário disponível no site oficial do centro universitário. Acesse: https://www.uniritter.edu.br/vestibular-agendado/

UniRitter: vestibular empresas

Todos os candidatos que optarem por essa modalidade poderão concorrer a bolsas de 50% até 100% do valor do curso. No dia do vestibular, os candidatos irão receber um link para participação na prova.

UniRitter: uso da nota do ENEM

Para ingressar na UniRitter, os candidatos podem também usar as notas obtidas na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. A instituição ainda pode oferecer descontos dependendo das notas alcançadas pelo candidato.