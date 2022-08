Como ignorar a conexão com a Internet para instalar o Windows 11

A Microsoft afirmou que a Internet seria necessária para instalar o Windows 11 após seu lançamento. Ao instalar o Windows 11, você precisará de uma conexão estável com a Internet. Para baixar atualizações e recursos, você deve fazer login na sua conta da Microsoft durante a configuração da instalação do Windows 11. O login da conta da Microsoft requer uma conexão com a Internet e se você deseja continuar usando uma conta local, isso se torna um pouco problemático.

Se você está procurando uma maneira de ignorar a conexão com a Internet para instalar o Windows 11, este artigo é o seu guia para ajudá-lo a fazer isso. Este artigo discutirá como você pode ignorar uma conexão com a Internet para instalar o Windows 11.

Ignorar a conexão com a Internet para instalar o Windows 11

Se você deseja ignorar a conexão com a Internet para instalar o Windows 11, siga as etapas abaixo-

Primeiro, crie uma unidade USB inicializável do Windows 11 e inicialize com ela.

Na página do Windows 11, selecione o idioma, formato de hora e moeda e método de teclado. Feito isso, clique em Próximo.

Clique em Instale agora botão para continuar com a instalação.

Você será solicitado a inserir a chave. Digite a chave e clique em Próximo. Se o Windows 11 foi instalado no seu PC por padrão e você deseja reativá-lo, clique em Eu não tenho uma chave do produto .

Em seguida, você será solicitado a aceitar os termos da licença. Para fazer isso, continuar em frente.

Você será perguntado com que tipo de instalação deseja continuar. Selecionar Personalizado: Instale apenas o Windows (avançado).

Agora você será solicitado a selecionar a partição na qual deseja instalar o Windows. Selecione-o e clique em Formato. Agora, clique no Próximo botão para continuar em frente.

Depois que a instalação estiver concluída, você será direcionado para a página de experiência pronta para uso. Aqui, selecione sua região e clique em Sim.

Agora, selecione o layout do teclado e clique em Sim. A seguir, clique Pular se você não quiser mais configurar um segundo layout de teclado.

Agora você será direcionado para uma página dizendo: ‘Vamos conectar você a uma rede’ ou ‘Opa, você perdeu a conexão com a Internet.’ Aqui, nesta página, pressione o botão Shift + F10 combinação de teclas.

No Prompt de comando janela, digite o comando OOBE\BYPASSNRO e pressione Digitar. Isso permitirá que você ignore a conexão com a Internet necessária para a instalação do Windows 11.

Seu PC será reiniciado e você será direcionado para a página de experiência pronta para uso novamente. Você terá que selecionar sua região e seu layout de teclado novamente.

Quando solicitado a se conectar a uma rede, clique em não tenho internet opção.

Agora, clique em Continuar com configuração limitada e, em seguida, clique em Aceitar.

Agora você será solicitado a inserir o nome da sua conta local. Digite seu nome e clique em Próximo.

Agora, defina a senha para sua conta local. Crie a senha e confirme-a. Feito isso, clique em Próximo.

Agora você será solicitado a definir três perguntas de segurança e respondê-las. Isso ajudará você a recuperar sua conta se perder sua senha. Clique em Próximo Uma vez feito.

Agora, você será solicitado a selecionar suas configurações de privacidade. Clique em Próximo uma vez que você terminar com ele.

Agora, clique em Aceitar e aguarde a configuração do seu PC.

Ao fazer isso, você pode instalar o Windows 11 sem uma conexão com a Internet.

Resumir

Como todos os outros requisitos de especificações, seu PC deve estar conectado a uma conexão estável com a Internet para instalar o Windows 11. No entanto, se você deseja ignorar a conexão com a Internet para instalar o Windows 11, há uma maneira de fazer isso. Acima neste artigo, discutimos como você pode ignorar a conexão com a Internet para instalar o Windows 11.

Perguntas frequentes

Posso ignorar a conexão com a Internet necessária ao instalar o Windows 11?

Seguindo as etapas acima, você pode ignorar a conexão com a Internet ao instalar o Windows 11.

É necessária conexão com a Internet ao instalar o Windows 11?

Sim, a Microsoft tornou essencial conectar seu PC à Internet se você deseja instalar o Windows 11 nele.

Qual é a diferença entre o Windows 10 e o Windows 11?

O Windows 10 e o Windows 11 variam em termos de interface do usuário e visuais. Há muitas mudanças visuais no Windows 11 em relação ao Windows 10. Além disso, o Windows 11 traz uma melhoria geral em termos de jogos.

LEIA TAMBÉM: