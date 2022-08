Como investir em franquias com segurança

Sabe-se que investir em franquias é um dos negócios mais seguros que existem. Mas, como diz o ditado: “o seguro morreu de velho”. Por isso que, hoje, vamos reforçar, dando 5 dicas para investir em franquias com segurança.

Por que investir em franquias como modelo de negócio?

O sucesso das franquias está estabelecido nos relatórios de desempenho do 1º Trimestre de 2022, elaborados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). Este documento afirma que houve um crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período de 2021, no mercado de franquias, o que representa um faturamento de mais de R$ 188.568,00 milhões no período considerado.

De acordo com a ABF, os segmentos que mais tiveram crescimento no 1º Trimestre de 2022 foram:

Negócios e serviços: 12,8%

Moda: 11,4%

Saúde, beleza e bem-estar: 8,7%

Sabe-se também da importância do suporte oferecido pela franqueadora ao franqueado, para que este reproduza o modelo padrão e qualidade necessária para o sucesso da empresa.

Além disso, ao iniciar com o modelo de franquias, você vai contar com a expertise do franqueador, um plano de negócios estruturado e um planejamento de operações e processos que já está dando certo. Outras vantagens são as mais variadas opções de marcas já estabelecidas no mercado, nos diferentes ramos de ação.

Confira agora 5 dicas para investir em franquias com segurança

Na sequência iremos dar 5 dicas para investir em franquias com segurança:

1ª Dica: Faça uma análise das franquias existentes no setor que pretende atuar

Escolha o setor que pretende atuar e faça uma análise das opções existentes. Esta análise deve ir além do custo do investimento e do faturamento, deve passar por critérios como:

Identificação do empreendedor com o setor da franquia

Necessidade de empresas do setor no espaço físico pretendido.

Analisar a concorrência envolvida no setor e no local em que pretende estabelecer a franquia.

Entre outras análises.

2ª Dica: Faça o planejamento pessoal de investimento e prospecção de lucratividade

É preciso realizar o planejamento pessoal para realizar os primeiros investimentos e possuir capital de giro necessário para manter as operações até a franquia começar a apresentar lucratividade.

Para tanto, conte com os números indicados pela franqueadora, principalmente o lucro, o faturamento e prazo de retorno do investimento.

Mas tenha claro: os números da franqueadora, dependem de sua dedicação e disponibilidade para fazer o negócio dar certo. Assim, é recomendado que o empreendedor acompanhe os processos e operações envolvidas na sua unidade franqueada, entenda os números obtidos, colaboradores, para tomar decisões acertadas.

3ª Dica: Mantenha contato com outros franqueados

Trocar ideias, conversar e mesmo manter contato com outros franqueados da mesma franqueadora, pode ser um momento rico de troca de experiências, de sanar dúvidas, e principalmente, obter conselhos antes de realizar o seu investimento.

4ª Dica: Tenha clareza de tudo o que envolve o suporte da franqueadora

Quando procuramos por franquias na internet, o que mais lemos é sobre o suporte oferecido pela franqueadora. Este suporte deve ser o mais completo possível para que você consiga gerir o seu negócio com maior tranquilidade.

Pesquise pelos serviços oferecidos no suporte, pois podem ser diferentes entre as franquias, e a sua necessidade do tipo de serviço de suporte oferecido.

Por exemplo, você sabe administrar uma empresa, mas não entendo da padronização dos processos e operações dos produtos. Neste caso, o suporte na administração da empresa não é tão importante, mas o suporte nas operações e processos é de extrema importância e necessária.

5ª Dica: Fique atento à concorrência

Vale o ditado: “um olho no peixe e outro no gato”. Cuide de sua franquia, mas cuide também da concorrência existente próximos ao seu espaço físico da franquia. Faça a análise dos pontos positivos e negativos da concorrência, e tente ser o mais fiel possível.

Decida como você vai tratar a concorrência:

Já percebeu que onde tem uma loja do McDonald’s, em frente ou ao lado existe uma loja da Burger King. É uma estratégia da segunda, para oferecer produtos diferentes, e assim, se o cliente quiser variar o produto do McDonald, ele terá outra opção sem precisar andar muito.

Trabalhar com o produto ou serviço que seja o diferencial da sua concorrência, e assim, o cliente irá preferir o seu produto ao da concorrência.

Assim, siga nossas dicas infalíveis para investir em franquias com segurança! Certamente, com as informações aqui passadas e o conhecimento que agora você tem em mãos, será mais fácil decidir e tomar uma boa decisão para abrir sua empresa!

Começar nem sempre é fácil, mas o principal para isso você tem: a curiosidade de saber mais e a vontade de empreender e recomeçar uma vida melhor! Boa sorte!