Como Jogar Pictionary no Zoom em 2022

Jogando Pictionary no Zoom é porque mais famoso nos dias de hoje devido ao trabalho em casa. No entanto, o jogo Pictionary está disponível em muitas versões diferentes. Não é tão difícil quanto você imagina jogar Pictionary no Zoom.

Tradicionalmente, uma caneta e papel são tudo o que você precisa para jogar Pictionary. O recurso Whiteboard do Zoom, por outro lado, oferece uma alternativa incrível. Portanto, você não terá que se preocupar em encontrar uma maneira de apimentar uma reunião do conselho.

No entanto, se você é alguém que não conhece este jogo que pode jogar no Zoom enquanto se cansa de participar de várias reuniões, este guia o ajudará a saber disso. Então, aqui descrevemos o melhores métodos para jogar Pictionary no Zoom.

O que é Pictionary no Zoom?

No Pictionary, espera-se que uma grande variedade de palavras seja identificada por seus concorrentes no final do jogo. Geralmente é jogado entre duas equipes. No final, a equipe com o maior número de palavras vence.

Jogando Pictionary no Zoom é particularmente agradável devido ao seu alcance. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, este jogo aumentou muito o número de usuários no Zoom. Isso significa apenas que os fãs do Pictionary poderão jogar com mais pessoas.

Para uma experiência completa, jogar Pictionary online requer o uso de um gerador de palavras aleatórias e o recurso de quadro branco do Zoom. Então, não se preocupe; explicaremos tudo o que você precisa saber sobre como jogar Pictionary no Zoom neste guia.

Quais são as regras a seguir para reproduzir Pictionary no Zoom?

Pode levar algumas tentativas para descobrir como jogar a versão virtual do jogo, mas as regras aqui são bastante fáceis de entender. Você pode começar usando um gerador de palavras Pictionary.

O primeiro jogador desenha o que lê no gerador e os demais adivinham o que eles esboçam. Todos jogam um sorteio e, quando é a vez deles, eles embaralham o gerador de palavras aleatórias.

Certifique-se de que apenas os artistas Pictionary tenham acesso ao gerador de palavras Pictionary. Ao fornecer a cada jogador o link do gerador, cada jogador pode ver a palavra e desenhá-la em seu turno toda vez que seu turno chegar.

Cada participante deve ter um limite de tempo máximo de cerca de 60 segundos para desenhar, e a equipe deve adivinhar o esboço em mais 60 segundos. O vencedor final deve ser anunciado em um placar. Idealmente, o anfitrião deve ser a única pessoa a lidar com esta placa.

Como configurar o Pictionary no Zoom

Faça com que todos participem da sua reunião Zoom. Depois disso, na página da reunião do Zoom, o anfitrião clica em Compartilhar tela uma vez que todos se estabeleceram. Debaixo de Básico guia, clique Quadro branco para exibir as diferentes telas que você pode compartilhar. Quando o desenho estiver concluído, clique em Compartilhar para que todos os participantes possam vê-lo. Sempre que chegar a sua vez, todos na chamada podem desenhar na mesma tela do quadro branco. Com o quadro branco do Zoom, os artistas da Pictionary podem criar suas obras-primas com facilidade. O quadro branco deve ser dividido em placar e a prancheta de desenho . Selecione os Texto guia no painel de opções no quadro branco e digite os nomes de todos os participantes de um lado. As pessoas que adivinharem corretamente o desenho e o disserem em voz alta receberão pontos. No painel do quadro branco, um recurso de estampagem permite manter esses pontos. Para cada jogador ganhando pontuação, você pode gravá-lo com um dos selos, e o jogador com mais selos ganha!

Como Jogar Pictionary no Zoom

Depois de aprender o básico, vamos começar a jogar. Para começar, você deve dividir os jogadores em equipes. Em seguida, você deve colocar suas habilidades artísticas para funcionar antes que o cronômetro expire.

Primeiro, o jogador deve gerar uma palavra aleatória em 60 segundos. Depois, eles devem desenhá-lo no quadro branco do Zoom. Vamos supor que o primeiro jogador ilustra um Gato no Quadro Branco desenhando-o. O outro jogador então tem que adivinhar corretamente a tempo. O espírito do jogo se presta a alguém declarar a palavra antes que as primeiras linhas tenham sido escritas. Isso é bom, pois é tudo uma boa diversão. O host ou o conjunto de jogadores deve determinar um limite de sucesso para vencer o jogo. O sistema de pontuação do Zoom é um pouco diferente do Pictionary de tabuleiro tradicional. Para começar, é importante determinar quantas vitórias serão necessárias. O sucesso é atribuído à equipe que adivinhou a palavra do quadro branco primeiro.

Você pode jogar Pictionary sem equipes?

É claro! Pictionary também pode ser jogado com três jogadores dividindo a mesa em duas equipes e selecionando o terceiro jogador como o artista do jogo. No entanto, desenhar para o resto do jogo não é tão emocionante.

Toda vez que um dos outros jogadores adivinhar uma palavra-chave do artista, ele marcará um ponto. Como resultado, artistas e jogadores normais são recompensados. Após cada palavra adivinhada, gire o papel do artista designado. No caso de um artista com uma pontuação maior do que os outros jogadores, ele não pode mais ser um artista e será forçado a adivinhar.

Conclusão

Portanto, se você e seus amigos ficarem presos em uma reunião chata sem fim, poderão jogar Pictionary no Zoom. No entanto, já contamos todos os detalhes que você pode usar para tornar suas reuniões mais interessantes no Zoom. Portanto, recomendamos que você experimente isso uma vez em sua reunião e aproveite este jogo incrível. Então, nós espero que você ache este guia interessante. No entanto, agora para mais dúvidas, comente abaixo.

