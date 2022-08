Como jogar quatro seguidos no iMessage

Você já jogou 4 em linha (Connect 4)? Não há nada melhor do que um clássico jogo de quebra-cabeça para dois jogadores para desafiar seu cérebro. No entanto, também é popular entre os usuários do iPhone. Muitos usuários desejam jogar quatro em linha em seu aplicativo iMessage no iPhone, mas eles não podem fazer isso porque não conhecem as regras e regulamentos deste jogo.

Então, seja qual for o seu estilo de jogo – com um amigo ou um adversário virtual difícil – nós temos tudo coberto. Você pode obter todas as informações que você precisa aqui em como ganhar connect 4 no iMessage.

O que é o jogo Four in a Row no iMessage?

O nome sugere que o jogo de quatro consiste em alinhar quatro discos de cores idênticas. Qualquer outra cor na linha não bloqueia os discos, seja na vertical, na horizontal ou na diagonal. Cada jogador tem sua vez e coloca seu disco onde quiser na grade, e o jogador com os quatro primeiros discos colocados ganha o jogo.

Certifique-se de bloquear seu oponente para que você possa fazer a linha para aumentar suas chances de ganhar. Assim como ‘Connect Four’, o jogo Four in a Row é fácil de aprender, agradável e simples de jogar.

Como obter quatro aplicativos em linha no iPhone

Você precisará baixar o aplicativo GamePigeon para jogar e ganhar conectar 4 games com seus contatos, pois não está disponível como um aplicativo independente na loja do iMessage.

Para isso, abra Mensagens na tela inicial ou na biblioteca de aplicativos do iPhone. No aplicativo de mensagens, abra qualquer cabeça de conversa Agora você pode abrir a iMessage App Store tocando no ícone cinza da App Store. Para pesquisar, toque no Procurar ícone localizado no lado direito da janela de sobreposição. Na barra de pesquisa, digite GamePigeon e clique no Procurar botão no canto inferior direito do teclado. A seguir, localize o Pombo de jogo ladrilho e clique no Pegue botão ao lado. Sua compra será então verificada através da App Store. Portanto, sugerimos que você forneça seu método de autenticação preferido.

Depois de baixar o aplicativo GamePigeon em seus respectivos telefones, você pode começar a jogar imediatamente.

No seu dispositivo iOS, inicie o aplicativo Mensagens na tela inicial para iniciar um jogo com qualquer um de seus contatos. Você pode então selecionar a cabeça de conversa que você gostaria de jogar Quatro em uma fileira tocando no nome do cabeçalho da conversa no Mensagens aplicativo. Você também pode compor uma nova mensagem clicando no botão Compor mensagem ícone. Toque no GamePigeon ícone da gaveta de aplicativos uma vez na visualização de conversa para revelar a lista completa de jogos. Selecione os Quatro em uma fileira lado a lado da grade de opções na tela. Toque no Mandar botão para convidar seu contato escolhido para jogar depois de adicionar sua mensagem no espaço fornecido. Para iniciar o Four in a Row, basta tocar no bloco do jogo depois de enviar um convite de jogo para seu contato. Toque na grade quando o turno do oponente terminar para adicionar um disco da sua cor. O disco pode ser posicionado de acordo com sua preferência, arrastando-o pela grade após ser solto. Na parte inferior da janela, clique no botão Mandar botão para confirmar seu movimento. Para alcançar os quatro discos seguidos, você deve se certificar de não permitir que seus oponentes façam o mesmo adicionando seus discos entre os deles. O jogo termina quando um jogador consegue quatro discos consecutivos.

Existem estratégias para ganhar o Connect 4?

Para vencer Four in a Row, você deve alinhar quatro de suas peças seguidas antes de seu oponente. A escolha da cor das peças do jogo é sua. Ao construir o tabuleiro, você terá várias peças à sua disposição.

As placas são organizadas com espaços vazios. O objetivo é conectar quatro peças seguidas; você e seu oponente colocam suas peças nesses espaços.

A peça que você colocou não pode ser movida depois de colocada. Em um jogo de empate, a primeira pessoa a obter uma linha de quatro ganha, mas o jogo termina se ninguém conseguir uma linha.

#1. Pense alguns movimentos à frente

Jogar o jogo requer mais do que apenas pensar em sua próxima jogada. O próximo passo é antecipar o que o outro jogador fará para que você possa responder adequadamente. Para conseguir isso, você deve tentar imaginar todos os resultados possíveis. É o chamado pensamento estratégico. Para ter sucesso no Four In a Row ou para ganhar conectar 4você deve antecipar a resposta do seu oponente.

#2. Não se esqueça das diagonais

Não se trata apenas de subir e descer em Four In A Row. Também é possível aproveitar as diagonais. Nos casos em que você se sente preso com seus movimentos horizontais e verticais, procure opções diagonais.

Observe os movimentos do seu oponente cuidadosamente nesta área também. É possível que eles estejam pensando na diagonal se você não estiver.

#3. Bloquear movimentos do oponente

O Four In a Row tem essa estratégia como um de seus principais componentes. Quando você não está prestando atenção, o outro jogador pode se aproximar de você se você se mover apenas de maneiras que resultem em quatro pontos conectados.

Em vez disso, você deve tomar cuidado com o seu oponente se aproximando de quatro pontos ao mesmo tempo. Precisamos pensar estrategicamente nessa situação. Você será capaz de prever facilmente para onde irá o próximo ponto do seu oponente depois de dominar o jogo. Bem, bloquear os movimentos de seus oponentes será outra grande coisa para ganhar conectar 4 fósforos.

#4. Não se apresse

Tenha cuidado para não ser apressado pelo seu oponente. Não há problema em planejar sua mudança com antecedência. O perigo de correr é que você pode perder uma boa jogada estratégica ou uma oportunidade de mudança de jogo para seu oponente.

Antes de colocar sua peça, escaneie completamente o tabuleiro. Isso ocorre porque não há como voltar atrás depois de tomar uma decisão.

Como desativar o som e a música em quatro linhas

Quando você ganhar conectar 4 correspondências consecutivas, você pode preferir ouvir sua própria música em vez da música de fundo animada. Isso significa que você deve saber onde estão os botões de música e som no jogo para poder controlá-los de acordo.

Você pode fazer isso tocando no engrenagem ícone no canto inferior direito da tela do jogo Quatro em linha. Para desligar a música 4 in Row, toque no Música botão. A seguir, toque no Som botão para desligar também os efeitos sonoros do jogo. As opções de personalização localizadas logo acima das opções de som e música permitem que você personalize todos os aspectos da aparência do seu personagem, como penteados, expressões faciais etc.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo sobre como jogar e ganhar Four in a Row (connect 4) no iMessage. Esperamos que o método que discutimos acima neste guia ganhar conectar 4 fósforos. No entanto, para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

