Como mudar a idade no TikTok 2022

Recentemente, o TikTok lançou uma atualização para tornar sua plataforma mais segura. Devido à sua política de privacidade, enfrentou muitos obstáculos no passado, pois muitos países proibiram essa plataforma de criação e compartilhamento de vídeos baseada na China. No entanto, pessoas com menos de 16 anos não podem mais alterar seus aniversários em suas contas do TikTok.

Para isso, eles precisam entrar em contato com o atendimento ao cliente do TikTok. No entanto, devido a isso, os usuários estão enfrentando problemas ao tentar acessar o conteúdo no TikTok, pois têm restrição de idade.

Portanto, caso você acidentalmente, por engano, selecione abaixo de 18 anos ao criar sua conta do TikTok, deverá executar os métodos que discutimos abaixo para mude sua idade no TikTok em dispositivos Android ou iOS. Então, vamos começar com ele.

Por que faz sentido mudar sua idade?

Há uma série de razões diferentes pelas quais você precisa mude sua idade no TikTokmas aqui estão alguns dos principais motivos que o levam a mudar sua idade no TikTok.

Idade incorreta do TikTok: Por engano, se você inseriu a idade errada ao abrir sua conta do TikTok, poderá solicitar a alteração da data de nascimento. Você pode ter problemas se clicar em enviar sem verificar sua idade. Acesso a recursos limitados do TikTok: Vários recursos do TikTok estão disponíveis apenas para pessoas com 18 anos ou mais. Esses recursos incluem o envio de dinheiro ou presentes. A melhor maneira de usar o TikTok é alterar sua data de nascimento. Conta privada do TikTok: Se você tiver menos de 18 anos, terá automaticamente uma conta privada do TikTok. Portanto, compartilhar seus vídeos do TikTok com o mundo não será possível. No entanto, é impossível para as pessoas que desejam mostrar seu talento fazê-lo. Emparelhamento Familiar: É possível conectar seu perfil com seus pais se você for menor de 18 anos. Altere sua data se não quiser que seus vídeos do TikTok sejam compartilhados com seus pais.

Como alterar a idade no TikTok no dispositivo Android e iOS

No TikTok, alterar sua idade é bastante desafiador em comparação com alterar seu nome de usuário e foto de perfil. Atualmente, não há opções diretas para alterar sua idade na plataforma. É por isso que é importante inserir cuidadosamente sua data de nascimento e outras informações da conta.

No entanto, existem usuários engenhosos que encontraram uma maneira de fazer isso. No TikTok, eles mudam sua idade:

Saia do seu Conta TikTok. Seu navegador redirecionará você para a página inicial do TikTok após o logout. Clique no Eu opção na página inicial, seguida pela opção de inscrever-se. Escolha qualquer um Email ou telefone como seu meio de comunicação. Quando a página de aniversário aparecer, escolha uma data diferente que corresponda à idade desejada. O TikTok pediria para você Conecte-se com seu número de telefone ou endereço de e-mail se você se inscreveu no TikTok com um número de telefone ou endereço de e-mail.

Isso atualizará sua conta do TikTok com sua idade atual. Em seguida, você deve seguir as diretrizes se o ajuste acima não funcionar para você, que é entrar em contato com o atendimento ao cliente do TikTok.

Observação: Não recomendamos que você altere sua idade no TikTok se sua idade não for maior de 18 anos. No entanto, este artigo é apenas para fins informativos.

Se os usuários quiserem alterar sua idade ou data de nascimento em sua conta, o TikTok os aconselha a entrar em contato com o atendimento ao cliente. Alterar sua data de nascimento no TikTok só pode ser feito dessa maneira legitimamente. Isto é o que você deve fazer a seguir:

Não é recomendado que você anexe nenhuma foto do seu documento de identidade neste momento até que eles verifiquem os detalhes que você forneceu.

Isso ocorre porque a equipe de suporte do TikTok deve enviar um e-mail para você nos próximos dias. Verifique se sua conta do TikTok está configurada com o endereço de e-mail correto.

Este e-mail solicitará um comprovante de sua data de nascimento, referências e uma foto de algum documento de identidade emitido pelo governo. Para atualizar as informações da sua conta, o TikTok precisa dos documentos necessários, especificamente sua nova data de nascimento, para revisar e atualizar as informações da sua conta.

Excluir e criar uma nova conta

Por fim, se o TikTok se recusar a corrigir sua idade apesar de enviar os requisitos, sua única opção é criar uma nova conta com sua data de nascimento correta para corrigir sua idade na plataforma.

No entanto, você deve excluir sua conta existente antes de criar uma nova. Você pode excluir uma conta no TikTok seguindo estas etapas:

Abra o TikTok aplicativo e selecione Eu . Na tela, toque no ponto triplo ícone. Selecionar Gerenciar conta . Clique no Deletar conta opção.

Portanto, depois de excluir sua conta existente para a qual deseja alterar a idade no TikTok, você deve criar uma nova conta usando as seguintes etapas:

Certifique-se de que seu dispositivo móvel esteja conectado à Internet. Em seguida, instale o aplicativo TikTok (pela Play Store ou App Store). Abra o aplicativo após instalá-lo. Navegar para Eu na tela principal do TikTok. Por favor, escolha um inscrever-se método que se adapte às suas preferências (por exemplo, telefone ou e-mail). A seguir, insira seu data de nascimento e. Você precisará inserir seu número de telefone e tocar em Enviar código . Você receberá um código de verificação no número de telefone fornecido. É isso.

Você poderá criar uma nova conta assim que inserir o código correto. Quando isso acontecer, você estará pronto para começar a assistir a outros vídeos, enviar seus próprios vídeos e compartilhá-los. Se você gosta de alguém no TikTok, agora pode começar a segui-lo sem receber a mensagem restrita.

Com que idade posso enviar e receber presentes do TikTok?

No passado, o TikTok enfrentou controvérsias sobre políticas que protegiam usuários jovens. Eles podem enviar dinheiro para outras pessoas usando o aplicativo.

De acordo com as diretrizes da comunidade TikTok, você não pode enviar ou receber presentes do TikTok se tiver menos de 18 anos. Os presentes não podem ser enviados ou recebidos no TikTok se você tiver menos de 18 anos. Os usuários, no entanto, encontraram uma solução alternativa para o problema.

Os usuários do TikTok geralmente colocam seu endereço de caixa postal em sua biografia para que outros usuários possam enviar presentes físicos ou encomendar itens de suas listas de desejos da Amazon. Mas, pode não ser seguro usar esse método.

Da mesa do autor

Como todos sabemos, devido a ações judiciais, o TikTok já enfrentou muitos problemas e, devido a isso, eles mudaram suas políticas de termos de uso. Essa é a principal razão pela qual os usuários agora precisam enfrentar problemas ao alterar a idade no TikTok.

Mas, como já dissemos como mudar a idade no TikTok no Android ou iPhone dispositivos; portanto, você deve usar isso se também quiser alterar a data de nascimento no TikTok. Então é isso. Esperamos que você ache este guia útil e, para mais informações, comente abaixo.

