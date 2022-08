Você sabe como preparar o quarto para a noite de sono? Tem organizado o seu quarto para ter melhores noites de sono? Se ainda não, talvez este seja um bom momento para pensar sobre o assunto e começar a impulsionar ainda mais a qualidade do seu sono, concorda?

Afinal, dormir bem é algo essencial para a nossa saúde e o nosso bem-estar. Quando as noites de sono não são reparadoras, podemos ficar estressados, cansados ao longo do dia, irritados, enfim! Por isso, cuidar do ambiente é muito importante para garantir um descanso ainda mais revigorante.

Vamos discutir sobre o assunto? Acompanhe-nos!

Como preparar o quarto para a noite de sono?

Algumas mudanças práticas na rotina e na organização do quarto já são capazes de melhorar a qualidade do nosso sono. Isso porque o ambiente no qual estamos inseridos é capaz de promover conforto e desconforto, certo? Por isso, cuidar da cama, dos travesseiros e da temperatura são medidas relevantes para descansar mais e melhor. Saiba mais:

1. Temperatura

A temperatura do ambiente pode fazer toda a diferença. Se você está em um ambiente muito quente, a tendência é que isso acabe incomodando, certo? O mesmo vale para o frio. Portanto, cuide da temperatura do espaço. Um ar condicionado, ventilador ou aquecedor pode ajudar na hora de manter o ambiente mais agradável.

2. Iluminação

Cuidado com a iluminação. Se você usa lâmpadas muito fortes no quarto, considere apostar no uso de abajures e outros tipos de luminárias que contenham lâmpadas amarelas. Esse tipo de iluminação mais baixa e quente pode criar um aspecto mais agradável no espaço, promovendo uma sensação de aconchego e conforto, mesmo antes de dormir.

3. Ruídos

Se o seu quarto é em um ponto da casa no qual muitos ruídos podem ser ouvidos, talvez seja necessário investir em uma reforma. Claro que isso não é barato, mas também existem reformas simples e caseiras que podem ajudar – como por exemplo, usando chapas de isopor ou investindo em painéis verdes na parede para criar mais conforto acústico.

4. Aromaterapia

A aromaterapia também ajuda a preparar o quarto para a noite de sono. Você pode usar óleo essencial de lavanda em difusores para deixar o quarto com um cheirinho mais agradável. Esse pequeno detalhe pode deixar tudo mais convidativo para o descanso.

5. Organização da cama

Cuidado com a organização da sua cama. Escolha bons lençóis, travesseiros e cobertas, mantendo tudo sempre arrumado e limpo. Esse aspecto de organização tende a aumentar o conforto e o bem-estar, o que também é importante ao preparar o quarto para a noite de sono.

6. Desligue os eletrônicos

Por fim, não se esqueça de desligar os eletrônicos, caso os tenha no quarto. Evite usar o celular e deixe esses aparelhos longe da cama. Considere ler um livro caso ainda não esteja com sono, mas evite o uso de equipamentos que possam postergar ainda mais a ida para a cama. Assim, quem sabe, você começa a ter melhores noites de sono. Nós esperamos que sim! 🙂