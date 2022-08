O LOAS é um benefício de assistência que você pode receber em situações bastante específicas. Uma vez que é destinado às pessoas portadoras de deficiência física, e a idosos de 65 ou mais anos de idade.

Por isso, se você quer receber ou entender como ocorre o funcionamento, ou ainda se você já recebe o benefício e quer saber como reativar LOAS pelo INSS, continue no artigo. Então, confira em alguns passos, como fazê-lo.

LOAS? Entenda o que é esse benefício, e qual a sua relação com o BPC

Muitas pessoas ficam em dúvida quando o tema é LOAS, BPC ou benefícios sociais. Você tem dúvidas sobre eles? Aliás, acha um assunto confuso? Então, fique conosco e entenda, de forma simplificada, do que se trata.

Em primeiro lugar, o LOAS é um benefício do Governo Federal. Aliás, é endereçado para aquele indivíduo que porta deficiência física de médio e alto grau. Além disso, seu requerimento pode ser feito por idosos de 65 anos ou mais.

Além disso, vale destacar que para realizar o requerimento deste benefício, há duas regras. Pois, o principal objetivo é favorecer as pessoas que têm rendas que não ultrapassem um valor definido pelo Governo Federal. Além disso, que estejam situadas em situação de pobreza ou abaixo.

Então, devido a todos esses fatores explicados acima, elas procuram saber se há alguma forma fácil e rápida de o fazê-lo.

Por isso, se esse é o seu caso aprenda a seguir a como reativar LOAS pelo INSS. Além disso, saiba o que isso tudo tem a ver com o BPC.

BPC e LOAS, e como reativar LOAS pelo INSS. Confira

Você já deve ter visto em alguns artigos os termos LOAS e BPC caminhando juntos. Logo, com isso, pode ter ficado confuso sobre qual é a diferença dos dois.

Inicialmente, o Benefício de Prestação Continuada, famoso BPC, é basicamente o próprio LOAS. Entretanto, as pessoas se acostumaram a chamar este benefício apenas com a segunda nomenclatura.

Mas o que significa LOAS então?

A sigla LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social e é nada mais do que a Lei que deu origem ao BPC. Portanto, o objetivo desta lei é promover diretrizes para auxiliar a Assistência Social. Entendeu a diferença? Então confira como reativar o LOAS pelo INSS agora.

Quer saber como reativar LOAS pelo INSS, aprenda agora

Se sua dúvida é como reativar LOAS pelo INSS, fique tranquilo! O procedimento é bastante simples e não leva muito tempo.

Com a tecnologia como nossa aliada, ficou muito mais fácil para fazer o requerimento. Assim como, consultar ou alterar as assistências que recebemos já que tudo pode ser feito pela internet.

Para começar o processo de pedido de reativação do benefício, primeiramente você deve baixar o aplicativo Meu INSS e acessá-lo. Além disso, o processo pode ser feito pelo site do Instituto. Por fim, a última alternativa é ligar no número 135.

Feito isso, requeira a reativação do seu benefício. Em seguida, você deve consultar o CRAS de sua cidade para, deste modo, solicitar o recadastramento ou atualização dos seus dados.

Por fim, o INSS terá 30 dias para processar o seu requerimento e, então, conceder a liberação do seu benefício.

É importante destacar que se você teve seu benefício BPC-LOAS bloqueado, procure pedir a reativação o mais cedo possível. Pois, o prazo de requerimento da reativação é de até 60 dias após o dia do bloqueio.

Quem pode pedir o BPC-LOAS?

Você aprendeu a como reativar LOAS pelo INSS, certo? Mas se você ainda não recebe e quer aprender como, confira agora, neste tópico.

Antes de tudo, para poder requerer o benefício, você deve ser portador de deficiência de grau moderado ou grave. Também são aptos a receber, os idosos que têm mais de 65 anos. Além disso, sua renda não pode ultrapassar o valor máximo de R$303 (trezentos e três reais) por pessoa da família, o que equivale a um quarto de um salário mínimo.

Por fim, assim como a maioria dos benefícios sociais, você e sua família devem estar cadastrados e atualizados no CadÚnico.

Você pode solicitar o BPC pelo número 135, que é da Previdência Social, ou ainda pelo aplicativo INSS. Além disso, também pode ser feito presencialmente pelas Agências da Previdência Social.

Você aprendeu a como reativar LOAS pelo INSS?