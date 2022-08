Como redefinir e alterar a senha do Discovery Plus (2022)

O Discovery Plus é um serviço de streaming de conteúdo que permite transmitir vários tipos de conteúdo. Se você tiver várias plataformas OTT assinadas, será comum que você continue esquecendo suas senhas. Se você esqueceu a senha da sua conta Discovery Plus e deseja redefini-la, este artigo o guiará. Neste artigo, discutiremos como você pode alterar sua senha do Discovery Plus em auth.discovery plus/reset-password.

O que é Discovery+?

Discovery Plus é uma plataforma de streaming onde você pode obter programas de muitas variedades que lhe dão mais prazer e diversão. Aqui, todas as categorias de programas de não-ficção, programas de TV, séries, episódios, coisas mais bonitas e muitas coisas estão disponíveis. Além disso, é uma fonte livre de anúncios, bem como um sistema baseado em anúncios. É uma plataforma OTT onde você pode obter o que quiser. Então, ele também tem um site que fornece muitas informações e recursos.

Discovery Plus tem mais de 55.000 episódios disponíveis. Você pode obter o conteúdo da HGTV, Food Network, TLC, OWN, Lifetime, BBC e muito mais. Ele contém conteúdo mais envolvente; você também pode assisti-los a qualquer momento. Este site também inclui alguns elementos mais informativos, como DIY Network, Animal Planet, Discovery Channel, Lifetime, History, Investigation Discovery, Magnolia Network, A&E, Trvl, OWN, TLC, Science Channel e muito mais.

Motivo da alteração da senha do Discovery Plus

O Discovery Plus é uma das plataformas de streaming mais altas, que oferece mais satisfação do que sua vida agitada. Mas apenas por uma questão de segurança, você deve proteger sua senha de forma eficaz. Isso ocorre porque se você compartilhar sua senha com alguém e eles se comportarem mal com sua senha, nesse caso, ela se tornará insegura. Portanto, para sua segurança, não compartilhe sua senha com ninguém. Você pode alterar sua senha do Discovery Plus devido aos seguintes motivos:

Quando sua conta é hackeada

Quando você esquece sua senha

Se você está tendo problemas de login.

Se você compartilhou sua senha com muitas pessoas

Redefinir e alterar a senha do Discovery Plus | auth.discovery plus/reset-password

Portanto, se você esquecer sua senha do Discovery Plus e quiser alterá-la, poderá fazer isso da seguinte maneira:

Clique no Entrar botão no canto superior direito.

Na página que se abre, clique em Esqueceu a senha .

Agora, insira o e-mail que você usou para o Discovery Plus para receber um Redefinir e-mail de senha .

Agora, abra o e-mail e clique no botão Redefinir link de senha. Digite uma nova senha que você deseja manter.

Observação- Sua senha deve conter pelo menos 8 caracteres consistindo de pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número.

Agora, clique no Atualizar opção. Desta forma, você poderá redefinir sua senha.

Conclusão

Portanto, o Discovery Plus é uma plataforma usada para se apegar à sua família e amigos no fim de semana ou em qualquer tempo livre. Ele fornece todos os elementos desejados para melhor aproveitamento. Se você esqueceu sua senha ao fazer login no aplicativo, basta seguir este artigo e suas dúvidas serão esclarecidas com muita facilidade.

Perguntas frequentes – Auth.discovery plus/reset-password

O que é o Discovery Plus?

Discovery Plus é uma das plataformas de streaming mais conhecidas e admiradas. Aqui, você pode obter comparativamente mais programas, séries e categorias favoritas sem problemas. Esta é uma fonte de assinatura, mas também uma fonte sem anúncios. Ao todo, você terá mais entretenimento se usar o Discovery Plus.

Como alterar se você esqueceu sua senha no Discovery Plus?

Se você deseja alterar a senha no Discovery Plus, basta fazer login no site do Discovery Plus, cujo link já foi fornecido no artigo acima. Lá você pode alterar sua senha clicando na opção de senha esquecida em auth.discovery plus/reset-password. Discutimos o processo passo a passo completo no artigo acima, para que você possa segui-lo.

Como gerenciar minha conta Discovery Plus?

Altere o plano de assinatura do Discovery Plus via navegador, Xbox One ou Samsung Smart Tv. Abra o Discovery Plus em qualquer um dos seus navegadores. Agora, no canto superior direito, clique no ícone Conta e depois clique em Conta. Agora, procure Gerenciar sua conta.

Você pode compartilhar uma conta Discovery Plus?

Sim, você pode compartilhar sua conta Discovery Plus com até cinco familiares ou amigos. Cada perfil terá uma imagem de perfil, preferências de visualização e a capacidade de salvar os episódios para assistir mais tarde. Clique no ícone do perfil no canto superior direito da tela e clique em Gerenciar perfis para adicionar, editar e excluir os perfis.

Quanto custa o Discovery+?

O plano básico, que contém anúncios, custa cerca de US$ 4,99 por mês e US$ 49,99 por ano. O plano premium sem anúncios custa US$ 6,99 por mês e US$ 69,99 por ano.

