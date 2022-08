Como redefinir o tempo no seu relógio Fitbit 2022

O Fitbit oferece muitos recursos excelentes para acompanhar sua saúde. Mas, se o seu Fitbit também começou a mostrar a hora errada, você pode corrigir a hora. Como é um erro comum, não há nada para ficar tenso. Infelizmente, você não pode alterar a hora manualmente nos dispositivos Fitbit porque os relógios já estão sincronizados com base no fuso horário do seu dispositivo. Às vezes, esse processo pode ficar confuso devido à morte da bateria Fitbit ou também devido a alguns problemas semelhantes.

Como redefinir o tempo no seu Fitbit 2022

Bem, não se preocupe, este artigo irá guiá-lo com o processo completo de redefinir a hora no Fitbit.

Redefinir o tempo no seu Fitbit

Se a hora do seu Fitbit estiver incorreta, a solução para esse problema é muito fácil. Então, aqui vamos discutir esse problema em todos os dispositivos.

Alterar a hora de um iPhone e iPad

Se você deseja alterar a hora no seu Fitbit do iPhone ou do iPad que está usando, siga as etapas abaixo-

Abra o Fitbit app e toque na sua foto de perfil, localizada no canto superior esquerdo.

Agora, toque no Configurações do aplicativo .

Algumas opções estarão visíveis para você. Aqui toque no Fuso horário .

Agora, selecione o fuso horário correto.

Por fim, comece a sincronizar seu dispositivo Fitbit.

É assim que você pode alterar a hora no seu Fitbit de um iPhone e um iPad.

Alterar o tempo de um Android

Se você usa um telefone Android e deseja alterar o tempo do Fitbit, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o aplicativo Fitbit no seu dispositivo Android.

Agora, clique no seu perfil no pequeno círculo e clique em Configurações do aplicativo .

Aqui, desative a alternância para Fuso horário automático .

Agora, selecione o fuso horário em que você está.

Agora, sincronize seu Fitbit com seu dispositivo.

É assim que você pode alterar a hora no seu Fitbit de um android.

Alterar o tempo no Fitbit.com

Você também pode acessar o Fitbit no seu PC usando o aplicativo do painel Fitbit. Então, siga os passos indicados para o mesmo-

Dirigir a o Fitbit site e entre na sua conta. Aqui, clique no Engrenagem ícone no canto superior direito.

Agora, clique em Definições e depois clique em Informação pessoal .

Clique em Fuso horário debaixo de Configurações avançadas .

Agora, escolha seu fuso horário e clique em Enviar. Isso definirá o tempo do Fitbit usando o site.

Alternar entre fusos horários de 12 e 24 horas

Se você deseja alternar entre os fusos horários de 12 e 24 horas, isso só será possível através do painel do site online Fitbit em vez do aplicativo Fitbit. Portanto, siga as etapas a seguir para alternar entre os fusos horários de 12 e 24 horas-

Em primeiro lugar, faça login no Fitbit local na rede Internet.

Clique no Engrenagem ícone e o Definições botão no canto superior direito.

Agora, clique em Informação pessoal .

Role para baixo até Hora de exibição do relógio e escolha se você quer ir para 12 horas ou 24 horas.

Por fim, clique em Enviar para sincronizar seu rastreador.

Conclusão

Este artigo discute como você pode redefinir a hora no seu Fitbit. Discutimos como você pode redefinir a hora no seu Fitbit usando seu dispositivo Android ou dispositivo iOS e no site.

Perguntas frequentes

Como faço para definir a hora correta no meu Fitbit?

A primeira e principal coisa que você precisa fazer é sincronizar seu Fitbit com seu celular. Depois disso, sua localização e seu fuso horário serão rastreados. Se você descobrir que seu Fitbit está fora de sincronização, você deve vincular o Fitbit ao seu smartphone novamente. Isso ajudará você a sincronizar o Fitbit novamente.

Quais são os melhores rastreadores Fitbit de 2022?

Fitbit versa 3

Sentido Fitbit

Carga Fitbit 4

Fitbit Inspire 2

Como podemos redefinir ou alterar o tempo em um Fitbit enquanto estamos em um PC ou computador?

É muito simples alterar a hora no Fitbit em um PC usando o site do Fitbit. Você pode seguir as etapas fornecidas acima para o mesmo.

